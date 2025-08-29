Darío Jaramillo Agudelo, Premio León de Greiff 2025, reflexiona sobre la nueva generación de poetas

El reconocido poeta, narrador y ensayista antioqueño Darío Jaramillo Agudelo recibirá el Premio León de Greiff en Medellín en 2025. En una reciente entrevista con 10AM de Caracol Radio, Jaramillo compartió sus reflexiones sobre la importancia de la poesía, el florecimiento de una nueva generación de poetas latinoamericanos y la vigencia de su novela “Cartas Cruzadas”.

Jaramillo, considerado como uno de los principales renovadores de la poesía romántica en Colombia, destacó la capacidad de la poesía para “alucinar con las palabras” y ver más allá de su significado superficial.

“La poesía ante todo es alucinar con las palabras, ver más allá de lo que tienen las palabras que en verdad tienen mucho más de lo que uno cree que tienen. Todas esas paradojas caen ahí de por medio de lo que estoy diciendo, hacen que la poesía sea importante. Y llevo desde que me conozco oyendo decir que la poesía se acabó, que la poesía no se vende. Y en verdad la poesía no se vende, y esa es una de sus grandes cualidades", afirmó.

Para el también narrador, la magia de la poesía se centra en que todos podemos tener acceso a ella y todos tenemos una concepción en general distinta a la de cada uno. “Es decir, que es una cosa muy individual también”, expresó.

El poeta también expresó su optimismo sobre el panorama actual de la poesía en América Latina: “Hay un florecimiento actual de la poesía y hay escritores y poetas nuevos en varios países de América Latina que están escribiendo cosas originales nuevas distintas”. Jaramillo resaltó la diversidad de voces y la calidad de los jóvenes poetas.

En relación con su novela ‘Cartas Cruzadas’, que cumple 30 años, Jaramillo señaló que la obra sigue siendo relevante en un mundo donde “las prohibiciones justifican a los estados”. El autor criticó la política de la prohibición de drogas, argumentando que ha generado graves consecuencias.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio:

