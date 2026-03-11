Alerta por presunto nuevo grupo armado en Andes: investigan aparición de panfletos y grafitis

Andes, Antioquia

La nueva aparición de panfletos, grafitis y banderas alusivas a un grupo que se hace llamar Comandos Armados Campesinos (CAC) en el municipio de Andes, en el suroeste del departamento de Antioquia, encendió las alarmas de las autoridades.

Los hallazgos se registraron en la mañana del 10 de marzo, cuando fueron encontrados mensajes y propaganda del supuesto grupo en diferentes puntos de la zona urbana y rural del municipio, causando terror entre los habitantes.

Los elementos fueron ubicados principalmente en los sectores de La Aguada y Brisas del San Juan, donde aparecieron grafitis en fachadas de viviendas, muros, cercas, espacios públicos y andenes, además de banderas y panfletos distribuidos en varios puntos de Andes.

En los panfletos, el grupo que también menciona a los municipios de Jardín y Betania, indica a la población ignorar las exigencias del frente Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

¿Nuevo grupo armado en Andes?

No es la primera vez que se registra un caso como este en el municipio. En noviembre de 2025, las alertas también se encendieron en Andes tras el hallazgo de varios grafitis con la inscripción “Fuerzas Armadas Campesinas” en dos viviendas del corregimiento San José.

Según el reporte de la Policía de Antioquia, los mensajes habrían sido pintados durante la noche por personas desconocidas.

Sin embargo, las autoridades señalan que no existen registros conocidos de un grupo armado denominado CAC que tenga presencia u operación en el departamento. De acuerdo con la Policía, ese tipo de mensajes podrían corresponder a acciones de particulares que buscan generar temor entre la comunidad o preparar el terreno para posibles extorsiones.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan verificando cámaras de seguridad y recolectando información en los sectores donde aparecieron los grafitis y panfletos, e hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa.