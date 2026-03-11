Advierten que lluvias en marzo podrían aumentar niveles del río Magdalena en el sur del Atlántico

Canal del Dique, sur del departamento del Atlántico. ( Caracol Radio Barranquilla )

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico advierte que las lluvias anunciadas en las próximas semanas podrían provocar un aumento significativo de los niveles del río Magdalena.

En conversación con Caracol Radio, Ayari Rojano, bióloga de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, sostuvo que, actualmente, se están evaluando las condiciones de las infraestructuras, es decir, diques, vías, bocatomas y demás, para emitir las alertas necesarias en su momento.

Manifestó que, actualmente, los niveles del río Magdalena se han estabilizado desde hace una semana en la Estación San Pedrito, Calamar y el Canal del Dique. Precisamente, en San Pedrito, se encuentra en 5.80 metros.

Alertas por posibles lluvias

Por otra parte, indicó que se ha emitido una alerta a los alcaldes costeros ante las anunciadas lluvias durante el mes de marzo y debido a la posibilidad del aumento de los niveles del rio Magdalena.

Indicó que es importante que las autoridades estén consultando permanentemente los boletines del IDEAM