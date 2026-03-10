“Vimos una jornada electoral con transparencia y naturalidad”: observador de la Unión Europea

Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, aseguró que en Colombia están garantizadas las elecciones y que el sistema electoral ofrece plenas garantías para la participación democrática.

El jefe de la misión explicó que, aunque en el país existe un ambiente de polarización política, hasta el momento los observadores internacionales no han encontrado irregularidades que comprometan la transparencia del proceso electoral. Incluso se refirió a la revisión exhaustiva del software utilizado en los comicios.

Le puede interesar: Resultados de las curules de Senado y Cámara: quién ganó en las elecciones de Congreso 2026

“Los resultados de las elecciones son tan claros que se apagaron los rumores de un supuesto fraude. Tanto ganadores como perdedores deben reiterar su respaldo a las instituciones. Los que más dudaban, ganaron. Los que no dudaban, ganaron. Pero la verdadera ganadora fue la democracia, que salió fortalecida gracias a todos los que promovieron la paz electoral y, en particular, a la Registraduría y su estructura”, afirmó.

Añadió que el trabajo de las autoridades electorales ha sido respaldado por los observadores internacionales. “Su tarea fue impecable, así lo confirmaron los observadores internacionales. Falta la primera y seguramente la segunda vuelta. Ojalá que la credibilidad y el apoyo a la democracia colombiana sigan creciendo”, señaló.

Lea más: Definidos 3 candidatos presidenciales Colombia 2026: Nombres y fotos ¿Son de derecha o de izquierda?

Asimismo, anunció que para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo la misión contará con 250 observadores de la Unión Europea, quienes estarán desplegados en diferentes regiones del país para acompañar y vigilar el desarrollo de la jornada electoral.

Finalmente, explicó que la misión presentará en octubre de este año un informe final con las conclusiones de todo el proceso electoral en Colombia, documento que evaluará el funcionamiento del sistema electoral del país, el cual —según afirmó— se encuentra “blindado y con garantías para la democracia”.