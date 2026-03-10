Inscripción cédula para votar 2026: ¿Dónde y en qué caso todavía se puede hacer? Atento fecha límite

Los colombianos en la jornada electoral del pasado domingo 8 de marzo escogieron los nuevos integrantes del congreso para el periodo 2026-2030 y los tres ganadores de la consulta interpartidista, esto de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo del 2026.

Por esto último le recordamos que aún la Registraduría Nacional del Estado Civil permite realizar, bien sea la inscripción de la cédula o el cambio del puesto de votación, hasta el próximo 31 de marzo.

La entidad aclara que este proceso únicamente lo pueden realizar personas que hayan cambiado recientemente su lugar de residencia o que hayan estado fuera del país y regresen de manera permanente; también se incluyen todos los ciudadanos a quienes su cédula fue expedida antes del año 1988.

Si desea realizar el trámite, le recordamos que la Registraduría habilitó cerca de 400 puntos donde podrá hacerlo, ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país, como lo serían centros comerciales y sitios con alta afluencia de público.

“La Registraduría puso en marcha cuatro estrategias: puntos de inscripción de ciudadanos, campañas móviles de inscripción, jornadas de inscripción en puestos de votación, y sedes de la Registraduría en todo el país y consulados de Colombia en el exterior” menciono la entidad.

¿En qué horarios puedo realizar la inscripción de la cédula para las elecciones presidenciales 2026?

Según la Registraduría, este proceso puede realizarse de lunes a sábado desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde o también de 11:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, esto según el horario que tenga establecido cada punto.

Aquí le dejamos un documento oficial que contiene los puntos de inscripción que están ubicados a lo largo del país:

¿Cómo funcionan las campañas móviles de la Registraduría para la inscripción de ciudadanos para las elecciones 2026?

La Registraduría Nacional ha realizado más de 1.000 campañas móviles dispuestas para las inscripciones de ciudadanos, ubicados en sitios estratégicos como universidades, plazas y centros comerciales de las diferentes ciudades e intermediaciones de todos los departamentos del país.

Si aún no tiene clara la ubicación y programación de dichos puntos, puede consultar dicha información a través del siguiente link oficial, donde podrán verificar el lugar más cercano para llevar a cabo este trámite.

¿Cómo realizar la inscripción de la cédula si estoy en el extranjero para las elecciones 2026?

La inscripción en el exterior puede realizarse en cualquier momento en los diferentes consulados, eso sí, hasta un tiempo antes de las elecciones, o también desde el portal web de la Registraduría Nacional, donde los ciudadanos residentes en el exterior podrán actualizar su puesto de votación desde un dispositivo que pueda realizar la biometría facial como un método de verificación de identidad y así evitar suplantación.

