VIDEO: Así fue el rescate de una bebé y su familia en la inundación del deprimido de la 94 en Bogotá

Las fuertes lluvias registradas en Bogotá en las últimas horas causaron varias emergencias e inundaciones en diferentes partes de la ciudad. Quizás uno de los puntos más neurálgicos fue el deprimido de la 94, que se inundó en su totalidad, dejando vehículos atrapados con personas en su interior.

Ante este panorama, agentes civiles de tránsito de la Secretaría de Movilidad de la ciudad, rescataron a una familia que quedó atrapada en su carro carro gris. Al interior del vehículo se encontraban tres personas, entre ellas una bebé, que el agente logró rescatar.

De acuerdo con el IDIGER, las lluvias de las últimas horas reportaron un acumulado aproximado de 56 milímetros de lluvia en dos horas, lo que equivale a llenar cerca de 22 piscinas olímpicas.

Por ahora, el Distrito mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continúa atendiendo los reportes ciudadanos a través de las entidades que integran el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.