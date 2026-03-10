¿Seguirán las lluvias? Pronóstico del IDEAM del 10, 11, 12 y 13 de marzo: Clima en Colombia

¿Seguirán las lluvias en Colombia? IDEAM advierte frente frío para fin de semana 7 y 8 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, informó que durante la semana del 9 al 13 de marzo se presentarán lluvias frecuentes en gran parte del país, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Amazónica.

En varios departamentos se podrían registrar precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas.

En el caso de Bogotá, se esperan lluvias principalmente en las horas de la tarde, sobre todo en sectores del norte y oriente de la ciudad. La temperatura oscilará entre 9 °C y 20 °C.

Pronóstico del clima martes 9 de marzo

El martes continuará el cielo nublado con precipitaciones de variada intensidad en la región Andina, la Amazonía y el Pacífico.

Según el pronóstico del IDEAM, podrían presentarse lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica en Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.

En departamentos del Caribe como Bolívar, Magdalena, Córdoba y Cesar se esperan lluvias ligeras a moderadas, mientras que en el archipiélago de San Andrés se prevé tiempo seco con posibles lloviznas en el área marítima.

Clima miércoles 11 de marzo

Para el miércoles se estima una ligera reducción en la nubosidad y en las precipitaciones, aunque seguirán presentándose lluvias dispersas en varias zonas del país.

Las precipitaciones más importantes se esperan en departamentos de la Amazonía y la región Andina, como Amazonas, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Tolima.

También podrían registrarse lluvias ligeras y lloviznas en Huila, Norte de Santander, Córdoba, Magdalena y Cesar.

Pronóstico del IDEAM jueves 12 de marzo

Durante el jueves predominarán condiciones muy nubosas en gran parte del territorio nacional, con lluvias persistentes en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica.

En el litoral Pacífico y el piedemonte amazónico se prevé un escenario de lluvias continuas, mientras que en el sur del Caribe, especialmente en Bolívar y Magdalena, todavía se esperan precipitaciones importantes.

En el centro de la región Andina, incluyendo zonas de Cundinamarca, Boyacá y Tolima, las lluvias podrían presentarse principalmente en horas de la tarde y la noche.

Clima viernes 13 de marzo

Hacia el final de la semana se espera una distribución más amplia de las precipitaciones en Colombia, con mayor intensidad en el sur del país.

Los departamentos de Amazonas, Caquetá y sectores del Pacífico sur podrían registrar lluvias continuas, mientras que en el centro y norte del país se alternarán periodos de tiempo seco con chubascos de corta duración.

Además, en el piedemonte llanero y la Orinoquía se prevé un aumento progresivo de la humedad, lo que podría favorecer el incremento de las lluvias hacia el cierre de la semana.