Tres mujeres de Boyacá llegan al Congreso. Una fue alcaldesa de Socha y dos repiten curul en Cámara
La representación femenina del departamento llegará al Senado y a la Cámara con liderazgos provenientes de Sogamoso, Garagoa y Socha.
Boyacá
El 20 de julio de 2026 se posesionarán como congresistas tres mujeres del departamento de Boyacá de tres distintos partidos políticos.
Se trata de Aída Avella experimentada mujer de izquierda oriunda de Sogamoso y quien fue reelegida por el Pacto Histórico para acompañar a los 24 senadores de su partido para el periodo 2026 – 2030.
Se suma a ella en la Cámara de Representantes, Ingrid Sogamoso, de Garagoa quien a nombre del Partido Conservador logra repetir al sacar 16.642 votos.
La otra mujer es Zandra Bernal exalcaldesa de Socha quien en su primer intento de llegar al Senado lo logró en la lista cerrada del Centro Democrático.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...