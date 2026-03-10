Hable con elPrograma

Tres mujeres de Boyacá llegan al Congreso. Una fue alcaldesa de Socha y dos repiten curul en Cámara

La representación femenina del departamento llegará al Senado y a la Cámara con liderazgos provenientes de Sogamoso, Garagoa y Socha.

Las boyacenses Aída Avella, Ingrid Sogamoso y Zandra Bernal integrarán el Congreso para el periodo 2026-2030 desde tres partidos políticos distintos.

Boyacá

El 20 de julio de 2026 se posesionarán como congresistas tres mujeres del departamento de Boyacá de tres distintos partidos políticos.

Se trata de Aída Avella experimentada mujer de izquierda oriunda de Sogamoso y quien fue reelegida por el Pacto Histórico para acompañar a los 24 senadores de su partido para el periodo 2026 – 2030.

Se suma a ella en la Cámara de Representantes, Ingrid Sogamoso, de Garagoa quien a nombre del Partido Conservador logra repetir al sacar 16.642 votos.

La otra mujer es Zandra Bernal exalcaldesa de Socha quien en su primer intento de llegar al Senado lo logró en la lista cerrada del Centro Democrático.

