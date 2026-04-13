Denuncian falta de un medicamento vital para adulto mayor en Duitama, Boyacá

Duitama

En Duitama, Boyacá, se vive una situación crítica que refleja las dificultades de acceso a medicamentos de alto costo en el sistema de salud colombiano. Luis Antonio Rosas Fonseca, de 74 años, diagnosticado con cáncer de próstata, no ha recibido desde noviembre del año pasado el medicamento Darolutamida (300 mg, Laboratorios Bayer de Colombia), esencial para su tratamiento diario.

Su hija, Jhoana Rosas, relató que ha acudido en múltiples ocasiones a Discolmets, entidad encargada de la entrega en la ciudad, pero nunca ha encontrado disponibilidad. “Cada mes me dan un pendiente, un papel, pero nunca el medicamento. Eso no sirve de nada, lo que necesitamos es el tratamiento para mi papá”, denunció.

La familia asegura que ha buscado soluciones en la Nueva EPS, la alcaldía y el Ministerio de Salud, cumpliendo con todos los trámites y requisitos exigidos. Sin embargo, el resultado siempre es el mismo: un documento que promete la entrega en los próximos días, pero que nunca se cumple. “He luchado, he luchado y no. El medicamento es costoso y esencial para que él pueda seguir con su tratamiento y tener una vida digna”, señaló Jhoana.

Un medicamento vital y costoso

La Darolutamida es un fármaco de alto costo que debe ser administrado cada 12 horas. Su ausencia prolongada compromete seriamente la salud del paciente y genera gran preocupación en su familia. “Fuera que el medicamento fuera económico, uno dice: lo asume. Pero es un medicamento vital y muy costoso”, explicó la hija del afectado.

Mientras tanto, Rosas continúa sin recibir el tratamiento que necesita para enfrentar su enfermedad. La familia espera que las autoridades competentes y la entidad responsable garanticen la entrega inmediata del medicamento, pues cada día sin acceso representa un riesgo para su vida y su bienestar.

Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan los usuarios de la Nueva EPS en Boyacá, quienes denuncian demoras y falta de acceso a medicamentos de alto costo, una problemática que se repite en diferentes municipios del departamento.