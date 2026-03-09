Alianza Verde ganó en 56 de los 123 municipios de Boyacá. Pacto Histórico en los 3 más grandes

El 8 de marzo solo salieron a votar 503.885 de un poco más del millón de ciudadanos que estaban habilitados

Boyacá

Luego de las votaciones el 8 de marzo donde nuevamente solo salieron a participar la mitad de los ciudadanos el mapa político consolidó al partido Alianza Verde del gobernador Carlos Amaya con tres curules en el Congreso de la República para el periodo 2026 – 2030.

Revisando los resultados electorales los “Verdes” ganaron en 56 de los 123 municipios del departamento pasando de 107.076 a 115.259 votos lo que permitió que mantuvieran dos curules a la Cámara de Representantes para el exalcalde de Paipa, Yamit Noe Hurtado y Jaime Raúl Salamanca quien repite en esa Corporación.

El Pacto Histórico ganando en solo 3 municipios de Boyacá se convirtió en la segunda fuerza política del departamento al sumar 93.046 votos, es decir 17.365 más que en las elecciones del 2022. Esa colectividad ganó una curul para José Luis Bohórquez quien ha convertido a Duitama como su fortín político donde no para de crecer desde que ganó las elecciones en 2023, perdió la demanda de nulidad, eligieron en su reemplazo en la alcaldía a Rocío Bernal quien fuera su esposa, luego en la Consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025 sacó más de 22 mil votos y ahora se dispara llegando al Congreso de la República, superando al actual Representante, Pedro José Suárez Vacca.

El partido del presidente, Gustavo Petro ganó en Tunja con 19.943 votos, en Duitama sacó 18.479 y en Sogamoso alcanzó 13.163 apoyos.

Por los lados de la derecha, el Centro Democrático ganó en 16 municipios sumando 67.619 votos, 7.053 más que en las elecciones pasadas lo que le permitió a Eduar Alexis Triana mantener su curul.

El Partido Conservador ganó en 20 municipios y sumó 64.494 votos, 20.717 más que en 2022. Ingrid Sogamoso a pesar del cabeza a cabeza con Darío Mahecha logró mantener su curul.

El Partido Liberal ganó en 14 municipios del departamento sacando 63.677 votos, 1.837 más que en las anteriores elecciones y como era de esperarse Héctor David Chaparro fue reelegido.