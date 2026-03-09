Alianza Verde partido mayoritario en Boyacá. Pacto Histórico ganó en los tres municipios más grandes

503.885 de un total de un millón 45.700 ciudadanos participaron en la jornada electoral de este domingo en Boyacá

Boyacá

503.885 de un total de un millón 45.700 ciudadanos participaron en la jornada electoral de este domingo en Boyacá, es decir apenas el 50,72% de las personas habilitadas para votar.

El resultado a la Cámara de Representantes era de esperarse. La Alianza Verde, el partido del gobernador, Carlos Amaya sumó dos curules en cabeza del expresidente de esa corporación, Jaime Raúl Salamanca y el exalcalde de Paipa, Yamit Noe Hurtado.

El Pacto Histórico se convirtió en la segunda fuerza política de Boyacá al sumar 93.046 votos y alcanzar una curul para el exalcalde de Duitama, José Luis Bohórquez. Este partido ganó en Tunja, Duitama y Sogamoso.

Las otras tres curules a la Cámara de Representantes por Boyacá fueron para Eduar Triana del Centro Democrático, Ingrid Sogamoso del partido Conservador y Héctor David Chaparro del partido Liberal.

Por los lados del Senado consiguieron curul John Amaya hermano del gobernador Carlos Amaya del partido Verde, Walter Alfonso Rodríguez Chaparro conocido como “Wally” y Aida Avella del Pacto Histórico y Zandra Bernal del Centro Democrático.