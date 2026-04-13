Tunja recauda $37 mil millones en predial en medio de actualización catastral

En Tunja, la administración municipal avanza en el recaudo del impuesto predial en medio de la actualización catastral. Hasta el momento, se han recogido cerca de 37 mil millones de pesos, mientras sigue vigente un descuento del 20% para quienes paguen antes de finalizar abril.

La directora de Hacienda, Denise Juliet Jiménez, explicó que el municipio se preparó con anticipación para mitigar el impacto. «...Comenzamos a prepararnos técnicamente para que la afectación no fuera mucha...», señaló, destacando ajustes en la forma de aplicar el incremento.

Según la funcionaria, el catastro multipropósito permite ajustar los avalúos a las condiciones reales del mercado. Esto ha implicado aumentos importantes, especialmente en predios que estaban subvalorados. «...Había lotes con avalúos muy bajos frente a lo que se comercializaba...», indicó.

Aunque se han presentado reclamaciones, la administración sostiene que la mayoría corresponden a solicitudes de explicación. El municipio proyecta recaudar cerca de 100 mil millones de pesos, consolidando el predial como una de sus principales fuentes de ingreso.