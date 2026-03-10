Hable con elPrograma

Por tercer año consecutivo el Valle del Cauca registra cero feminicidios durante el Día de la Mujer

La Gobernación atribuye este resultado a la activación del Código Rosa, estrategia que articula a varias instituciones para prevenir las violencias basadas en género.

Estrategia Código Rosa fortalece la prevención de violencias contra las mujeres.

En medio de las preocupantes cifras de violencia contra las mujeres que se registran en el país, en el Valle del Cauca se destaca una buena noticia: por tercer año consecutivo no se reportaron feminicidios durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Este resultado se ha logrado, según las autoridades, por la activación del Código Rosa, una iniciativa que permite que entidades como la Policía, la Fiscalía, las comisarías de familia y el sector salud reaccionen de manera coordinada cuando se presentan casos de violencia contra las mujeres.

La secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, Yurany Ordóñez, explicó que este trabajo ha permitido mejorar la atención y el acompañamiento a las víctimas en el departamento.

Vale la pena mencionar que parte de estas acciones también se desarrollan en 28 municipios priorizados por el Observatorio de Género, territorios donde históricamente se han registrado más casos de feminicidio, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

En estas zonas se adelantan jornadas de prevención, formación y programas de apoyo como la Casa de Mujeres Empoderadas, que busca fortalecer el liderazgo femenino y seguir cerrando brechas de género

Las autoridades recordaron que las mujeres que necesiten orientación o apoyo pueden comunicarse con la línea nacional 155, la 106 de salud mental o el 122 de la Fiscalía.

