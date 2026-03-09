Pacto Histórico lidera la representación del Valle del Cauca en la Cámara

Con la gran mayoría de mesas informadas, los resultados preliminares ya permiten identificar las principales fuerzas políticas que ocuparán los escaños del departamento en el Congreso.

Cali

La representación del Valle del Cauca en la Cámara para el periodo 2026-2030 quedó marcada por un claro liderazgo del Movimiento Político Pacto Histórico que obtuvo 589.949 votos, lo que representa el 35,41% del total de la participación ciudadana.

Con el 99,85 % de mesas informadas, la coalición de izquierda asegura preliminarmente seis curules para Alfredo Mondragón Garzón, Ana Leidy Erazo Ruiz, Jorge Augusto Palacio Garzón, Laura Isabel Vera Zapata, Carlos Eduardo Arizabaleta Corral y Paola Andrea Quiñones D’Haro.

Entretanto, el Partido de la U alcanzó 273.993 votos (16,44 %), logrando dos curules que serían ocupadas por Víctor Manuel Salcedo Guerrero y Luis Alfonso Chávez Rivera, aunque permanece en revisión una posible tercera representación que podría corresponder a Jhon Jairo Pimentel tras el escrutinio.

Por su parte, el Centro Democrático sumó 186.592 votos y de manera preliminar, obtiene dos escaños, una para Santiago Castro Gómez y la otra para Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo.

La definición de ese escaño adicional sigue pendiente de los escrutinios finales y podría cambiar ligeramente el panorama político en el Valle del Cauca, pues incluso podría convertirse en una séptima representación para el Pacto Histórico.

Otras listas que lograron representación incluyen la Coalición Liberal, que obtuvo 147.238 votos y llevará a David Pinilla Calero al Congreso, Liga de Gobernantes, con 97.234 votos, que le permite a Hernando González ocupar un escaño y Ahora Colombia, con 94.233 votos, que tendrá a Juan Pablo Rojas Suárez como su representante.