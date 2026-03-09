El proyecto 5G Buenaventura-Loboguerrero-Buga recibió el galardón “Transport Deal of the Year”

Este proyecto vial en el Valle del Cauca se consolida como referente mundial.

La prestigiosa publicación IJGlobal ha otorgado el galardón “Transport Deal of the Year” a la estructuración financiera de la concesión Unión Vial Camino del Pacífico, liderada por Sacyr.

La distinción resalta la complejidad y el éxito de una arquitectura financiera sin precedentes, que contó con el respaldo de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y aliados de talla mundial como J.P. Morgan, BID Invest, IFC, Bancolombia, BBVA y Bancoldex.

Para la concesionaria, este hito no solo valida la viabilidad del proyecto de Quinta Generación, sino que posiciona a la ingeniería y la banca colombiana como referentes de mejores prácticas en el sector de infraestructura a nivel hemisférico.

Alto nivel

“Con este impulso internacional, la Unión Vial Camino del Pacífico reafirma su compromiso de entregar una obra de clase mundial que genere valor compartido, modernice el transporte de carga y consolide al país como un nodo logístico de alto nivel en la región”, destacó el Gerente de la Concesionaria, el ingeniero Miguel Ángel Acosta.

Más allá del cierre financiero, el impacto de esta obra es transformador para la logística nacional: la modernización de los 128 km que conectan el interior del país con el puerto de Buenaventura garantiza una conectividad estratégica, mayor resiliencia climática y tecnología de punta en túneles.

Bajo un modelo de infraestructura sostenible, el proyecto asegura beneficios directos para cerca de 3 millones de habitantes en siete municipios del Valle del Cauca, fortaleciendo el tejido social y la competitividad del principal puerto del Pacífico.