Nueve senadores representarán al Valle del Cauca en el Congreso

Con el 99,85 % de las mesas escrutadas en el Valle del Cauca, quedó definida la participación del departamento en el Senado de la República para el periodo legislativo 2026–2030.

En total, nueve senadores representarán al Valle del Cauca, con una marcada presencia del Pacto Histórico, que obtuvo la mayor votación en el departamento y logró tres curules.

El Pacto Histórico logró posicionar a Wilson Never Arias Castillo, quien repite como senador; Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, quien pasa de ser representante a la Cámara a senador en el nuevo periodo legislativo; y Cristian Kevin Gómez Paz.

En el Valle del Cauca, esta colectividad obtuvo 617.109 votos, lo que corresponde al 35,81 % de la votación total. Cali fue el principal aportante con 330.747 votos, equivalentes al 40 %.

El Partido de la U mantendrá dos curules para el departamento con Norma Hurtado Sánchez y Juan Carlos Garcés Rojas, quienes fueron reelegidos para el nuevo periodo legislativo.

La colectividad obtuvo 246.045 votos, equivalentes al 14,27 % en el Valle del Cauca. De estos, 69.783 votos provinieron de Cali, lo que representa el 8,44 %.

Por su parte, el Centro Democrático contará con la representación de Cristian Munir Garcés.

Este partido alcanzó 190.181 votos, correspondientes al 11,03 % de la votación en el departamento. De este total, 117.518 votos provinieron de Cali, equivalentes al 14,21%.

Para el periodo 2026–2030, el Partido Liberal Colombiano también mantendrá representación del Valle del Cauca en el Senado con Álvaro Henry Monedero Rivera, quien obtuvo 13.419 votos, y Leonardo de Jesús Gallego Arroyave, con 11.870 votos.

La colectividad ocupó el cuarto lugar en votación en el departamento, con 134.660 votos, correspondientes al 7,81 %. En Cali obtuvo 49.732 votos, equivalentes al 6,01%.

Finalmente, la Alianza Verde logró una curul con la elección de Duvalier Sánchez Arango, quien actualmente también se desempeña como representante a la Cámara.

En Cali, el partido obtuvo 50.413 votos, correspondientes al 6,09 % de la votación, mientras que en el total del departamento alcanzó 109.356 votos, equivalentes al 6,34%.