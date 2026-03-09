Salidas de colombianos al exterior crecieron 11% en enero de 2026: los países a donde fueron

El turismo internacional de los colombianos arrancó el año con una tendencia al alza, pues en enero de 2026 casi 600.000 colombianos salieron del país, lo que representa 11% más viajeros que en enero de 2025, según cifras de Migración Colombia recopiladas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

Entre los destinos preferidos, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para los colombianos. Durante el primer mes del año concentró el 28% de las salidas internacionales, con más de 90.000 viajeros que eligieron ese país, lo que representó un crecimiento de 3,1%, una recuperación frente al cierre de 2025, cuando el aumento apenas había sido de 0,2%.

Después de Estados Unidos, México, Panamá y España completan el grupo de países más visitados por los colombianos. México registró un incremento de 6,2% frente al mismo periodo del año anterior.

A su vez, Panamá fue uno de los destinos con mayor dinamismo, con un crecimiento de 26%, mientras que España aumentó 10%, consolidándose como uno de los destinos europeos con mayor flujo de viajeros colombianos.

El aumento en los viajes internacionales también se refleja en la actividad de los principales aeropuertos del país, ya que el 86% de las salidas al exterior se concentraron en tres terminales aéreas, principalmente, El Aeropuerto El Dorado de Bogotá lideró con 62% del total, seguido por el José María Córdova de Rionegro, que concentró 17%, y el Alfonso Bonilla Aragón de Cali, con 8% de los viajeros.

Según explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, el aumento en las salidas internacionales “evidencia una recuperación sostenida de la demanda por turismo internacional (...) lo cual impulsa la dinamización de la economía nacional”, afirmó.

Además, el movimiento de viajeros impacta directamente a sectores como el transporte aéreo, la hotelería, los servicios turísticos y el comercio asociado al turismo, lo que convierte a este flujo de viajeros en un indicador clave del dinamismo del sector.