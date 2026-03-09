A tres meses de su llegada, Tesla entra al top 20 de los más vendidos y supera a Mercedes

La marca estadounidense Tesla logró en pocos meses posicionarse entre las marcas de vehículos más vendidas del país.

Según el más reciente informe del sector automotor, con entidades como Fenalco y la ANDI, en febrero de 2026 la marca estadounidense Tesla se posicionó entre las marcas de vehículos más vendidos en Colombia, donde registró 296 vehículos nuevos, y permitió ubicarse en el puesto 18 del ranking nacional de matrículas.

Con apenas tres meses desde su llegada oficial al mercado colombiano, con ese volumen de ventas superó a la marca Mercedes-Benz, que registró 218 unidades durante el mismo periodo.

La rápida entrada de la marca refleja el interés creciente de los consumidores por los vehículos eléctricos y por nuevas alternativas tecnológicas en el mercado automotor.

El mercado de vehículos crece casi 50% en febrero

En febrero de 2026 se matricularon más de 25.000 vehículos nuevos en Colombia, lo que representa un crecimiento del 49,4% frente al mismo mes de 2025, cuando se registró una cifra alrededor de 17.000 unidades. Según el informe, los resultados del análisis afirman que es el mejor febrero para la industria desde 2011.

En el acumulado del año, entre enero y febrero de 2026 se han matriculado más de 45.000 vehículos, un aumento del 44,5% frente al mismo periodo de 2025. Parte de este impulso se explica por ventas que comenzaron durante el último Salón del Automóvil hecho en noviembre con el fin de exhibir las últimas novedades del sector, y que se concretaron a inicios de este año.

En lo corrido de 2026, el país ya acumula una cifra alrededor de 4.200 vehículos eléctricos y 12.100 híbridos matriculados, cifras que muestran cómo el mercado colombiano avanza hacia una transición gradual hacia tecnologías de menor impacto ambiental. A comparación del año anterior, los vehículos eléctricos registraron más de 2.500 matrículas, con un incremento del 129% y los vehículos híbridos alcanzaron las 6.600 unidades, con un aumento de 72%

Las marcas que dominan el mercado

A pesar de la llegada de nuevos actores, el mercado automotor sigue liderado por fabricantes con larga presencia en el país. En febrero, Kia encabezó el ranking con 14,6% de participación, seguida por Renault (9,6%), Chevrolet (9,0%), Toyota (8,8%) y Mazda (7,6%), marcas que concentraron casi la mitad de las matrículas del mes (49,6%).

Entre los modelos más vendidos destacaron el Kia Picanto, el Toyota Corolla Cross, el Foton BJ, el Kia K3 y el Renault Duster, que juntos representaron cerca del 18,5% del mercado en febrero.

A su vez, las motocicletas siguen dominando la movilidad

El crecimiento del sector automotor también se refleja en el mercado de motocicletas, que continúa siendo el principal medio de transporte motorizado del país.

En febrero de 2026 se registraron más de 100.000 motocicletas nuevas en Colombia, un aumento del 36% con respecto al año anterior.

Las marcas Bajaj, Honda y Suzuki lideraron las matrículas del mes, según el informe, el criterio de compra de los ciudadanos fue por el cilindraje.

En el ranking de las motocicletas registradas por departamento está presente Cundinamarca con un 18%, Antioquia con 17% y Valle del Cauca con un 10%, los tres concentraron casi el 47% del mercado nacional de motocicletas.

Al mismo tiempo, el aumento en las matrículas de carros y motocicletas sugiere una reactivación del consumo de vehículos en el país, impulsada por mayor oferta, nuevas tecnologías y demanda acumulada de los últimos años.