Avianca y la Agencia Córdoba Turismo firman acuerdo para promover el destino argentino

En el marco de la Vitrina Turística de ANATO, Avianca anunció un acuerdo de promoción con la Agencia Córdoba Turismo, entidad encargada de impulsar el turismo en la provincia de Córdoba, Argentina, con el objetivo de fortalecer la visibilidad internacional del destino.

La alianza contempla acciones coordinadas de marketing y promoción para destacar la oferta turística del destino y atraer viajeros desde mercados estratégicos como Colombia, Estados Unidos y España.

Según la aerolínea, la estrategia busca aprovechar su red de conectividad para posicionar a Córdoba como un destino atractivo dentro de América Latina.

Actualmente, Avianca opera siete frecuencias semanales directas entre Córdoba y Bogotá, lo que permite conectar el destino argentino con una red de 80 ciudades en 25 países de América y Europa.

Desde que se abrió esta ruta directa en junio del año pasado, el interés por el trayecto ha crecido. Solo en 2025 más de 25.000 pasajeros volaron entre ambas ciudades, según cifras de la aerolínea.

Además de Córdoba, Avianca mantiene varias rutas desde Argentina, principalmente desde Buenos Aires, lo que suma cerca de 50 frecuencias semanales hacia diferentes destinos de la región.

Crecimiento del tráfico aéreo

El tráfico aéreo entre Argentina y la red global de Avianca ha mostrado una expansión significativa, pues durante 2025, la compañía transportó más de 690.000 pasajeros desde y hacia Argentina, lo que representa un crecimiento del 49 % frente al año anterior.

Según el comunicado Avianca realizó más de 4.100 vuelos, un aumento del 62 %, lo que refleja un mayor dinamismo en la demanda de viajes entre el país y otros mercados internacionales.

Este crecimiento coincide con la recuperación del turismo internacional en la región y con la expansión de rutas de aerolíneas que buscan fortalecer conexiones entre Sudamérica, Norteamérica y Europa.

Autoridades del sector turístico señalan que la conectividad aérea es un factor decisivo para que los destinos aumenten su flujo de visitantes internacionales.

En este caso, la conexión directa con Bogotá no solo permite captar viajeros colombianos, sino también aprovechar la red de conexiones de Avianca hacia Norteamérica, Centroamérica y Europa.

La estrategia también responde a una tendencia del turismo global, pues los viajeros buscan destinos con ofertas culturales, gastronómicas y naturales diferenciadas, características que Córdoba busca potenciar en su promoción internacional.