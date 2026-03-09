Elecciones en Cauca transcurrieron sin hechos de violencia, reportan autoridades

Popayán, Cauca

Con un balance positivo y sin hechos de violencia transcurrió la jornada electoral en el departamento del Cauca, según reportaron autoridades, organismos de observación y entidades electorales.

La Misión de Observación Electoral (MOE) calificó como satisfactoria la jornada en el departamento, especialmente en materia de orden público, que era la principal preocupación antes de las elecciones.

Andrés Chilito, coordinador de la MOE en Cauca, destacó el despliegue de la Fuerza Pública en los municipios considerados de alto riesgo electoral, lo que permitió garantizar la seguridad durante el proceso.

“El balance es satisfactorio. No hemos recibido información relacionada con hechos de violencia o alteraciones de orden público, que era uno de los principales temores antes de la jornada electoral”, señaló Chilito.

No obstante, el observador electoral advirtió que durante el día se presentaron algunas situaciones que generan preocupación, relacionadas con propaganda política y actividades cerca de los puestos de votación.

“Se presentaron algunos casos relacionados con propaganda, puestos de información y pregoneros alrededor de los puestos de votación que pueden generar desconfianza y que, en algunos casos, podrían estar relacionados con delitos como constreñimiento al ciudadano o posible compra de votos”, agregó.

El Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, agradeció la participación ciudadana y el trabajo de las autoridades que acompañaron el proceso democrático en el departamento.

“Cerramos la jornada electoral en el Cauca con tranquilidad, participación y respeto. Agradecemos a cada ciudadano que salió a votar y a todas las instituciones que trabajaron para garantizar este ejercicio de democracia”, manifestó el mandatario.

En el Cauca, las curules a la Cámara de Representantes quedaron para Jorge Hernán Bastidas y Luz Miriam Moncayo, del Pacto Histórico; Edgar Gómez, del Partido Liberal Colombiano; y Víctor Armero de la coalición Fuerza Cauca.

En Popayán avanza el proceso de escrutinios oficiales y desde ya se prepara el dispositivo institucional y de seguridad para las próximas elecciones presidenciales.