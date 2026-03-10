“Israel está buscando la desestabilización completa de Irán”: Daniel Bashandeh, analista político
El analista político de origen iraní habló en 6AM W sobre el conflicto armado entre las fuerzas aliadas e Irán.
“Israel está buscando la desestabilización completa de Irán”: Daniel Bashandeh, analista político
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista COMPLETA:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio