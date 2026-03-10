Trump asegura que la guerra con Irán “terminará muy pronto”

El presidente Donald Trump ha asegurado que, si no se logra un acuerdo nuclear, está entre sus opciones lanzar ataques dentro de territorio iraní. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente estadounidense, Donald Trump aseguró el lunes que la guerra contra Irán “terminará muy pronto”, sin precisar cuándo, aunque Teherán, que sigue lanzando ataques con misiles y drones en el golfo Pérsico, rechazó sus palabras.

Declaraciones anteriores de Trump en el mismo sentido hicieron bajar los precios del petróleo, que se habían disparado, e impulsó los mercados bursátiles.

“Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Florida, consultado sobre la ofensiva iniciada hace 10 días por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump también dijo que la evolución del conflicto está “muy por delante” del cronograma de cuatro a cinco semanas que había mencionado anteriormente.

Pero los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, no estuvieron de acuerdo.

“Seremos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra”, dijo un portavoz del grupo en un comunicado publicado por medios iraníes.

Las decisiones y el futuro de la región “están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no pondrán fin a la guerra”, añadió el texto.

Trump amenazó además con golpear a Irán “muy, muy duro” si bloquea el transporte de petróleo en la región a través del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Esta vía fluvial estratégica permanecerá intransitable mientras continúe la guerra, advirtió el lunes el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani.

Estados Unidos atacó más de 5.000 objetivos en diez días, entre ellos más de 50 buques iraníes, anunció el lunes el ejército estadounidense.

Washington señala que busca destruir las capacidades balísticas del país e impedir que se dote de la bomba atómica, intención que Teherán niega tener.

Por su parte, el ejército israelí anunció el lunes por la noche haber lanzado una oleada de ataques “a gran escala” sobre Teherán.

- “Último aliento” -

En Irán, el régimen movilizó a sus partidarios para celebrar el nombramiento de Mojtaba Jamenei como líder supremo en reemplazo de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el 28 de febrero, primer día de la guerra, en ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

Según Irán, 1.200 personas murieron desde entonces, cifras que AFP no puede verificar de forma independiente.

“Dios es grande”, “Muerte a Estados Unidos”, “Muerte a Israel”, coreaban miles de iraníes vestidos de negro en una plaza central de Teherán, reunidos en apoyo del nuevo líder de 56 años, cercano a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica.

“Lo apoyaremos y obedeceremos todas sus órdenes hasta nuestro último aliento”, declaró a AFP Somayeh Marzoughi, una ama de casa de 35 años.

Sin embargo, el nuevo líder supremo aún no ha aparecido públicamente.

Israel ya lo señaló como “un objetivo” y lo calificó de “tirano dispuesto a perpetuar la brutalidad del régimen iraní”.

Por su parte, Trump reiteró que está “decepcionado por esta elección”, y afirmó que “esto no hará más que perpetuar los problemas que este país está viviendo.

En tanto, Irán continúa con sus ataques de represalia contra territorio israelí y la infraestructura petrolera de sus vecinos en la región del Golfo.

Un segundo misil iraní también fue interceptado sobre Turquía, lo que provocó una advertencia de Ankara a Teherán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, propuso el lunes a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una conversación telefónica, la creación de un “equipo conjunto” para investigar estos incidentes, según los medios iraníes.

- Oro negro y bolsas afectadas -

La conflagración en Oriente Medio ha provocado un aumento repentino de los precios del petróleo, que, si se prolonga, podría lastrar la economía mundial.

Los ministros de Finanzas del G7 mencionaran el lunes un posible uso de las reservas estratégicas de oro negro.

Con el estrecho de Ormuz bloqueado, el precio de los contratos de referencia del crudo se disparó por encima de los 100 dólares por barril -sus niveles más altos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022- antes de retroceder tras las declaraciones de Trump sobre un eventual final próximo de la guerra.

Los precios de referencia del petróleo subieron entre un 40% y un 50% desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su campaña militar contra Irán, mientras que las bolsas de todo el mundo cayeron, afectando a fondos de pensiones y ahorros.

Las señales de Trump de que el conflicto sería de corta duración repercutieron positivamente en Wall Street, y el sentimiento se extendió el martes a las bolsas asiáticas.

Los precios del petróleo cayeron el martes 7% en el comercio matinal asiático, con precios de alrededor de 90 dólares por barril.

- Hezbolá y Putin -

A miles de kilómetros de Irán, en Líbano, Hezbolá juró lealtad al nuevo guía supremo iraní.

El presidente libanés, Joseph Aoun, acusó al movimiento chiíta de querer provocar un “colapso” del Líbano atacando a Israel.

“No nos queda otra opción que la resistencia para preservar nuestro honor”, replicó Mohamed Raad, jefe del bloque parlamentario de Hezbolá.

El ejército israelí bombardea sin descanso a su vecino desde que Hezbolá arrastró al país a la guerra el 2 de marzo con un ataque en territorio israelí.

Al menos 486 personas murieron en ataques israelíes en Líbano y más de medio millón fueron desplazadas, según las autoridades.

El presidente ruso, Vladimir Putin, aliado de Teherán, aseguró a Mojtaba Jamenei su “indefectible apoyo”.

El papa León XIV, por su parte, expresó su “profundo pesar” por “todas las víctimas de los recientes bombardeos en Oriente Medio”, entre ellos “numerosos niños” y un sacerdote libanés.