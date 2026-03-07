EEUU empieza a utilizar bases militares de Reino Unido contra Irán

El Ministerio de Defensa de Reino Unido anunció este sábado que Estados Unidos ya empezó a utilizar las bases militares británicas hechas en el marco de una serie de operaciones defensivas a propósito de la guerra en Oriente Medio.

Vale la pena recordar que el domingo pasado, Londres ya había hablado sobre una autorización a Estados Unidos para usar algunas de sus bases.

Lo anterior sucedió después de que Donald Trump los cuestionara fuertemente cuando, inicialmente, quienes han sido sus aliados históricos, negaran a Washington hacer uso de esas bases militares en medio de su guerra con Irán.

Bombarderos B‑1 estadounidenses aterrizaron en la base militar de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, según AFP.

Keir Starmer, primer ministro británico, confirmó que la decisión fue tomada como un mecanismo de defensa limitado luego de que Irán usara misiles que pusieron en riesgo “intereses y ciudadanos británicos”.

“Lo que no estaba dispuesto a hacer el sábado era involucrar a Reino Unido en una guerra sin una base jurídica ni un plan viable y cuidadosamente elaborado, y esa sigue siendo mi posición”, señaló Starmer el miércoles.

Reino Unido quedó fuertemente marcado por el apoyo británico decidido por el ex primer ministro laborista Tony Blair a la invasión estadounidense de Irak en 2003, pese a la oposición de gran parte de los británicos.

Según una encuesta publicada el viernes por el instituto Survation, el 56% de los británicos respalda la decisión inicial del primer ministro, frente al 27% que considera que fue un error.

El 49% cree que Londres debería mantenerse neutral y limitarse a proteger los intereses británicos, mientras que el 17% apoya un compromiso activo junto a Israel y Estados Unidos, y un 20% desea que Reino Unido se oponga claramente a la guerra.