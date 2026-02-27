“Estamos en vilo”: candidatos debaten sobre seguridad electoral y política de paz

A propósito del secuestro y posterior liberación de dos candidatos al Congreso, Andrés Vásquez, del Partido Conservador, y Ana Guetio, candidata por la Circunscripción Especial de Paz (Citrep) por el Alto Patía y el norte del Cauca, dos aspirantes al Congreso debatieron sobre las garantías para la participación política en el país.

Un total de 180 policías llegarán desde Bogotá al Huila. Foto Relacionada. Ampliar Un total de 180 policías llegarán desde Bogotá al Huila. Foto Relacionada. Cerrar

Por los micrófonos de Caracol Radio pasaron Germán Ortiz, candidato a la Cámara del Putumayo, del Partido Liberal, y José Jaime Uscátegui, candidato a la Cámara por Bogotá, del Centro Democrático.

Lea acá: Reapareció el candidato Andrés Vásquez: esto se sabe

La postura de Ortiz en Putumayo

“Nosotros estamos en vilo. Si hay un lugar inseguro en este país es el departamento del Putumayo. Tenemos todo tipo de presencia de fuerzas al margen de la ley y lamentablemente pues nos toca aprender a hacer política en medio de eso”, dijo Ortiz.

A pesar de eso, aseguró que respalda los esfuerzos de diálogo que hizo gobierno del presidente Gustavo Petro. Y agregó que insistiría en dialogar: “Yo creo que la negociación es importante”.

Uscátegui no apoya los diálogos

Por su parte, Uscátegui aseguró que los diálogos: “Eso es un despropósito. La política de paz es la boca grande para los criminales (...) Ya llevamos más de una década con ese discurso y con un proceso fallido, así que yo creo que no es justo seguirle mintiendo a las víctimas y a la sociedad colombiana”.

Y agregó: “Esos criminales no pueden querer una oportunidad de paz, cuando lo único que les interesa es seguir delinquiendo y engordándose a costa del narcotráfico”.

Lea también: “Sí estamos en una guerra”: advertencia del Gobierno durante diálogos con bandas de Barranquilla