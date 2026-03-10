El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Si no estoy en la segunda vuelta presidencial, estaré con Iván Cepeda”: Clara López

La candidata presidencial Clara López habló en 6AM W sobre su candidatura presidencial y reaccionó a la elección de la senadora Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

En cuanto a la primera vuelta presidencial, señaló que se necesita ampliar el apoyo del progresismo.

En contexto: Iván Cepeda confirma que Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial

“El mismo presidente ayer trinó que no somos mayoría todavía y que se necesita esa gran alianza por la vida y la prosperidad para generar las condiciones de triunfar en la segunda vuelta presidencial", dijo.

También defendió su aspiración presidencial y dijo que “es un llamado a los sectores independientes y no alineados que creen en el proyecto de justicia social y que quieren ver una estabilidad institucional fuerte para ver si nos congregamos para hacer es aporte adicional que se necesita para triunfar en la segunda vuelta presidencial”.

Sin embargo, aclaró que si ella no llega a la segunda vuelta presidencial apoyará a Iván Cepeda.

¿Cómo recibe la designación de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

Al respecto, respondió que admira, a fondo, “la vida, el liderazgo y el sacrificio de la senadora Aida Quilcué”.

“La conozco desde hace muchísimos años”, dijo.

Y agregó que “es una mujer extraordinaria que consolida, de manera firme, las propias fuerzas del Pacto Histórico”.

Aún así, insistió en la necesidad de enfocarse en la segunda vuelta presidencial y de buscar otros sectores que puedan sumar.

“Como ningún sector gana solo, esta es una alerta que he venido haciendo de tiempo atrás y es que ”el progresismo debe buscar sectores independientes, esos que yo denomino los no alineados para forjar la gran alianza de la que habla el presidente Petro", sostuvo.

“Esa es la prioridad del momento actual y voy a seguir insistiendo en ello”, señaló.