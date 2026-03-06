Bombos para sorteo de la Copa Sudamericana: Ubicación y posibles rivales de Millonarios y América

Millonarios y América son los dos representantes colombianos en la Copa Sudamericana. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

A falta de definirse los equipos que llegan desde la Copa Libertadores, este jueves quedaron definidos los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana. Uno de los últimos equipos en asegurar su clasificación fue el América de Cali, quien derrotó 2-1 al Bucaramanga.

Millonarios ya había hecho lo propio este miércoles, luego de su categórica victoria 1-3 frente a Atlético Nacional, en el clásico del país disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

¿En qué bombos quedaron América y Millonarios?

La Conmebol estableció un ranking de los equipos participantes en sus distintos torneos, el cual había sido dado a conocer previamente. Teniendo en cuenta este escalafón fueron establecidas sus posiciones en los respectivos bombos para el sorteo. América de Cali será cabeza de grupo, ubicando en el cajón 1; mientras que Millonarios irá al cajón 2.

América, al ubicarse en el Bombo 1, evitará en la fase de grupos rivales de la talla de River Plate y Racing de Argentina, o Santos, Atlético Mineiro o Sao Paulo de Brasil. Caso contrario de Millonarios.

Vale la pena recordar que pese a estar en cajones distintos, los dos clubes colombianos no podrán quedar ubicados en un mismo grupo. Situación que aplica para todos los países, menos para brasileños y argentinos.

Así quedaron los bombos

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), São Paulo (Brasil), Racing (Argentina), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil) y América de Cali (Colombia).

Bombo 2: San Lorenzo (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Cienciano (Perú), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco da Gama (Brasil) y Tigre (Argentina).

Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay) Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia) y Macará (Ecuador).

Bombo 4: Alianza Atlético (Perú) Deportivo Riestra (Argentina), Barracas Central (Argentina), Recoleta FC Uruguay y ganadores de Botafogo (Brasil) Vs. Barcelona Ecuador, DIM (Colombia) Vs. Juventud (Uruguay), Tolima (Colombia) Vs. O’Higgins (Chile) y Sporting Cristal (Perú) Vs. Carabobo (Venezuela).