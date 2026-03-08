“Fue un equipazo”: José Daniel Van Tuyne recuerda su paso por Millonarios

En entrevista con el Vbar de Caracol , el exdefensor argentino José Daniel Van Tuyne , recordado por su paso por Millonarios FC, rememoró su etapa en el club bogotano durante, donde repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera en Colombia y las razones por las que aquel equipo, pese a su talento, no pudo alcanzar el título.

Van Tuyne, quien llegó al conjunto embajador a mediados de 1982 tras disputar el Mundial de España con la Selección de Argentina, explicó que su arribo al club se dio bajo la dirección técnica de Omar Pastoriza. El defensor recordó que el plantel de esa época estaba lleno de figuras y contaba con una base de jugadores muy competitiva.

Entre los nombres que destacó del equipo se encontraban futbolistas como Pedro Vivalda, Arnoldo Iguarán, Juan Gilberto Funes, Germán Morales y Diego Umaña , además de otros jugadores importantes que conformaban una nómina que, según el propio exjugador, tenía todo para competir por el campeonato. “Era un plantel grande, con muy buenos jugadores en todas las líneas”, recordó.

Sin embargo, pese al talento de ese equipo, Millonarios no logró quedarse con el título en esa etapa. Para Van Tuyne, una de las principales razones fue la ventaja que tenía el poderoso América de Cali de aquella época, dirigido por Gabriel Ochoa Uribe, un proceso que llevaba varios años consolidándose.

“Era un equipazo, pero América venía trabajando desde hacía mucho tiempo y nos llevaba ventaja”, explicó el exdefensor.

Otro de los momentos que recordó fue la llegada del delantero Juan Gilberto Funes, quien terminó convirtiéndose en una gran revelación dentro del equipo. Van Tuyne confesó que incluso los propios jugadores argentinos del plantel no conocían mucho sobre él antes de su llegada, pues jugaba en un club de menor visibilidad en su país. Sin embargo, rápidamente sorprendió a todos por su capacidad goleadora y su impacto en el ataque del conjunto embajador.

Durante la entrevista, el excentral también destacó el nivel de su antiguo compañero Pedro Vivalda, a quien calificó como un arquero de enorme calidad y con quien también compartió equipo en el fútbol argentino.

A pesar de que el título no llegó en ese periodo, Van Tuyne dejó claro que guarda un gran recuerdo de su paso por Millonarios, club en el que integró uno de los planteles más recordados de la década de los 80 y que aún permanece en la memoria de muchos hinchas azules.