Se abre el primer Centro de Atención de Fiscalías especializado en violencia de género en Soacha

Se abre el primer Centro de Atención de Fiscalías especializado en violencia de genero en Soacha

En medio de un esfuerzo por fortalecer el acceso a la justicia y mejorar la atención a las víctimas de violencias de género, se llevó a cabo en Soacha la apertura del primer Centro de Atención de Fiscalías (CAF) del país con atención especializada en este tipo de casos.

Este nuevo centro busca responder a una problemática creciente en el municipio, de acuerdo con las cifras presentadas, el 32% de los feminicidios registrados en Cundinamarca han ocurrido en Soacha y actualmente se contabilizan más de 18.000 casos de violencia contra las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+.

El Centro de Atención de Fiscalías ofrecerá una atención integral y especializada, con el acompañamiento de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo, lo que permitirán articular la ruta de atención, mas eficiente y oportuna para las víctimas de violencia psicológica, física, económica y sexual.

Durante la apertura se contó con la presencia de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, así como las autoridades locales y representantes de distintas entidades que hacen parte de la ruta de atención a víctimas.

Asimismo, se destacó el trabajo articulado entre la institucionalidad nacional y territorial. Cabe destacar que en la inauguración de este centro hizo presencia el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

“Mi reconocimiento a la fiscal, así como al director seccional de Fiscalías, Hugo Andrés Infante, quienes han unido en esta infraestructura a toda la institucionalidad protectora de derechos de las mujeres, bajo principios de justicia restaurativa. Trabajaremos de la mano del alcalde Víctor Julián Sánchez para seguir brindando estos espacios con un acceso a la justicia más oportuno y eficaz”, Afirmó.