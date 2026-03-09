Gobierno y exportadores buscan salidas ante tasa del 50% que Ecuador impuso a productos colombianos

Ante el impacto que está generando la tasa de seguridad del 50% aplicada por Ecuador a las importaciones provenientes de Colombia, el Gobierno nacional inició conversaciones con los sectores productivos más afectados para buscar alternativas que protejan las exportaciones y destraben el conflicto comercial.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, sostuvo una reunión en Bogotá con representantes de 12 sectores exportadores que tienen presencia en el mercado ecuatoriano.

El objetivo fue escuchar las preocupaciones de los empresarios y revisar, de manera conjunta, posibles medidas para enfrentar la coyuntura que atraviesa la relación comercial bilateral.

Durante el encuentro se plantearon diferentes acciones para apoyar a las empresas colombianas que dependen de ese mercado. Una de las principales propuestas es habilitar una línea de crédito a través de Bancóldex, dirigida a las compañías que exportan a Ecuador y que podrían ver afectado su flujo de ventas por el encarecimiento de sus productos.

La idea, según explicó el Ministerio, es que estas herramientas financieras permitan a las empresas mantener su operación mientras se resuelve la tensión comercial o mientras encuentran nuevos destinos para sus productos.

Diversificación de exportaciones

Otro de los frentes que analiza el Gobierno es la identificación de oportunidades en otros mercados internacionales, con el fin de reducir la dependencia de las exportaciones colombianas hacia Ecuador.

Esta estrategia apunta a diversificar los destinos de venta, especialmente para los sectores que históricamente han tenido una relación comercial fuerte con el país vecino.

Para los empresarios, abrir nuevos mercados puede convertirse en una salida de mediano plazo si las condiciones actuales del comercio bilateral se mantienen.

Proponen extender incentivo a exportaciones hacia Ecuador

Durante la reunión, los representantes gremiales también plantearon la posibilidad de extender el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) a las exportaciones dirigidas a Ecuador.

Este instrumento permite devolver parte de los impuestos pagados durante el proceso productivo, lo que mejora la competitividad de los productos colombianos en los mercados internacionales.

Sin embargo, actualmente el CERT no aplica para las exportaciones hacia Ecuador, por lo que los empresarios consideran que su implementación podría ayudar a compensar el impacto de la tasa de seguridad.

En medio de las discusiones también surgió la posibilidad de contar con un validador internacional que ayude a facilitar el diálogo con el Gobierno ecuatoriano.

Esta figura podría servir como puente entre ambos países y contribuir a abrir espacios de conversación que permitan revisar la aplicación de la llamada tasa de seguridad o, al menos, avanzar hacia una instancia formal de negociación.

“Hemos evaluado la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución que contribuya a encauzar esta situación”, explicó la ministra Morales..

Un comercio bilateral con alta interdependencia

La ministra también destacó que la relación comercial entre Colombia y Ecuador refleja el alto nivel de integración económica que existe entre ambos países, especialmente en sectores productivos que dependen del intercambio regional.

Precisamente por esa interdependencia, el Gobierno insiste en que este tipo de tensiones deben resolverse a través del diálogo y los mecanismos institucionales que regulan el comercio internacional.

“Colombia ha actuado con disposición permanente al diálogo y las medidas que hemos adoptado responden a un principio de reciprocidad orientado a evitar desventajas para nuestro aparato productivo”, señaló Morales.

Según explicó, las decisiones adoptadas por el país tienen un carácter transitorio y buscan restablecer condiciones de equilibrio en el intercambio comercial.

El Gobierno aseguró que continuará gestionando esta situación a través de canales diplomáticos y espacios de diálogo bilateral, con el objetivo de recuperar la normalidad en el comercio entre Colombia y Ecuador.