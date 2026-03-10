Estos son los casos en los que se puede pedir la pensión anticipada en Colpensiones 2026

De fondo: Adulto mayor haciendo trámites en un portátil mientras observa documentos físicos que tiene en su mano. A su lado, imagen ilustrativa de la ley y el logo de Colpensiones (Crédito: Getty Images / Colpensiones)

Durante la vida laboral es importante estar al tanto del proceso de su pensión, ya que después de la reforma a este sistema que fue aprobada en 2024 cambiaron las maneras en que los colombianos podían acceder a esta renta.

Entre ellas, destaca el acceso a la pensión antes de cumplir la edad legal.

Tenga en cuenta que el artículo 89 de la Ley 2381 de 2024 dicta que quienes tengan más de mil (1.000) semanas cotizadas y estén bajo unas situaciones excepcionales pueden disfrutar de la pensión anticipada por pedido del trabajador.

Así entonces, conozca qué casos aplican y cómo solicitar este trámite a Colpensiones.

¿Quiénes pueden pedir pensión anticipada en Colombia?

Según la Ley de reforma pensional, los afiliados al régimen de prima media (para grandes resúmenes, Colpensiones) deberán cumplir con los siguientes requisitos para ejercer su derecho a una pensión anticipada:

Así se consigue la pensión anticipada por semanas cumplidas en Colombia

Si una persona tiene el número de semanas requeridas (1.300), y no la edad, podrá solicitar su pensión de vejez. Aplica para todos los contribuyentes.

Así se consigue una pensión familiar en Colombia

La pensión familiar se consigue sumando las semanas cotizadas por cónyuges o compañeros permanentes (mínimo 1.300 entre ambos) para obtener una pensión de un salario mínimo, cuando individualmente no cumplen los requisitos.

Para aplicar a esta modalidad se necesita:

Tener la edad de pensión (57 años mujeres y 62 años hombres)

(57 años mujeres y 62 años hombres) Demostrar una convivencia mínima de al menos 5 años o unión marital.

o unión marital. Pertenecer a los niveles I o II del Sisbén.

Tener mínimo las 1.300 semanas entre ambos.

Cabe aclarar que esta modalidad puede aplicarse solo una vez, en caso de que uno de los beneficiarios tenga varios cónyuges.

Así se consigue la pensión anticipada por invalidez en Colombia

Esta ocurre cuando un empleado pierde sus capacidades (deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales) por encima del 50% por un accidente o enfermedad que no es del tipo profesional —en tal caso aplicaría otra reglamentación—.

Los requisitos que debe cumplir para hacer la solicitud son:

Menores de 27 años: deben haber cotizado al menos 26 semanas en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez.

deben haber cotizado al menos 26 semanas en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez. Mayores de 27 años: deben haber cotizado al menos 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

Requisitos para la pensión anticipada de vejez por invalidez

Esta modalidad aplica a personas que en su última etapa laboral hayan sufrido un accidente o pérdida de sus capacidades sobre el 50%, en ese caso, puede pedir la pensión de manera anticipada bajo estos requisitos:

Tener 55 años. No importa el género. Contar con 1.000 semanas cotizadas en Colpensiones. Tener certificado de invalidez de al menos 50% o un porcentaje mayor.

Se puede pedir la pensión anticipada por hijo en condición de invalidez

También hay opción de obtener una pensión anticipada por tener un hijo en condición de invalidez.

En este caso, tienen que aplicar estas variables:

El hijo(a) debe tener invalidez física o mental sobre el 50%

física o mental El hijo debe depender del solicitante de la pensión (Esto significa que si el hijo genera los suficientes ingresos o puede ser mantenido por la otra persona, no aplica este derecho).

de la pensión (Esto significa que si el hijo genera los suficientes ingresos o puede ser mantenido por la otra persona, no aplica este derecho). El solicitante es cabeza de familia , acreditado mediante declaración extra juicio.

, acreditado mediante declaración extra juicio. El contribuyente cumple con las semanas exigidas para la pensión de vejez (1.300) a pesar de no tener la edad necesaria.

Solo uno de los padres puede recibir la pensión anticipada.

Así aplica la pensión de sobrevivientes en Colombia

Este caso ocurre cuando el contribuyente (tanto afiliado/a como ya pensionado/a) fallece y tiene un cónyuge, hijos o hermanos a los que dejarle sus tributos.

No obstante, cabe aclarar que deben cumplirse ciertos requisitos específicos para solicitar esta renta, los cuales son:

1) Ser cónyuge o pareja permanente —O sea, esposo(a)— o persona que pueda certificar que convivió al menos 5 años con la persona fallecida.

En caso de tener 30 o más años de edad a la fecha del fallecimiento, tendrá pensión vitalicia.

de edad a la fecha del fallecimiento, En caso de tener menos de 30 y tampoco hijos con esta persona, la pensión temporal se pagará mientras la pareja viva y durará un máximo de 20 años.

Nota: Hay excepciones en caso de divorcio (o separación sin certificar esto) y convivencia con otra pareja, en donde dependiendo del caso se le otorga la pensión entera a una de las partes o se reparte. Puede revisarlos en el artículo 48 de la ley 2381 de 2024

2) Ser descendiente del fallecido, menor de 25 años y con incapacidad para trabajar por razón de sus estudios y si dependía económicamente de la persona al momento de su muerte.

En tal caso, debe acreditar su condición de estudiante y dependencia económica.

La pensión durará hasta los 25 años, pero puede terminarse si el hijo(a) deja de ser estudiante (se gradúa o deserta) o no se certifica como tal; si contrae matrimonio o si fallece.

3) Ser descendiente del fallecido, el(la) cual dependía económicamente por cuestiones de invalidez.

En tal caso, debe acreditarse su condición de invalidez y dependencia económica. Si aplica, la pensión será vitalicia.

Pensión anticipada por actividades de alto riesgo

Según el Decreto 2090 de 2003, puede pedir una pensión anticipada si ejerce labores peligrosas como minero, bombero, controlador aéreo, personal del INPEC, entre otros. Estos son los requisitos.