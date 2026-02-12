¿Quiénes pueden reclamar la pensión de un fallecido en Colombia? Requisitos y paso a paso

La pensión de sobrevivientes es una prestación económica que se reconoce a los familiares de una persona que ya era pensionada por vejez o invalidez, o que estaba afiliada al sistema pensional y cumplía ciertos requisitos al momento de su fallecimiento.

No se trata de un beneficio automático. Los posibles beneficiarios deben iniciar un trámite formal ante el fondo de pensiones correspondiente y demostrar que cumplen las condiciones establecidas por la ley.

Quiénes pueden reclamar la pensión de una persona fallecida

Según el artículo 47 de la Ley 2381 de 2024, tienen prioridad:

El cónyuge o compañero(a) permanente.

Los hijos menores de edad.

Los hijos entre 18 y 25 años que estén estudiando.

que estén estudiando. Los hijos en condición de invalidez.

En ausencia de estos familiares, el derecho puede pasar a:

Los padres que dependían económicamente del fallecido.

Los hermanos que acrediten dependencia económica.

La ley exige demostrar el vínculo familiar y, en algunos casos, la dependencia económica.

Requisitos si el fallecido ya era pensionado

Cuando la persona ya recibía una pensión, los beneficiarios pueden solicitar que esta continúe bajo la figura de pensión de sobrevivientes.

El monto que se reconoce dependerá del grupo familiar y de las condiciones particulares del caso. La pensión puede ser vitalicia, por ejemplo, para el cónyuge, o temporal, como ocurre con hijos estudiantes hasta los 25 años.

Qué pasa si el fallecido no alcanzó a pensionarse

Si la persona no estaba pensionada, pero sí afiliada al sistema, la ley exige que haya cotizado mínimo 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento.

Si se cumple ese requisito, los beneficiarios podrán recibir una prestación equivalente al 80 % de la pensión que le habría correspondido al afiliado en caso de haberse jubilado.

Paso a paso para solicitar la pensión de sobrevivientes

1. Verifique el fondo de pensiones al que estaba afiliado el fallecido (Colpensiones o fondo privado).

2. Reúna la documentación requerida, que varía según el solicitante.

3. Diligencie el Formulario Único de Solicitudes Prestacionales.

4. Radique la solicitud en las oficinas del fondo o por los canales habilitados.

5 Espere la validación de requisitos y la decisión formal.

Documentos que exigen a cónyuges y compañeros permanentes

Registro civil de matrimonio o pruebas de unión marital de hecho (declaraciones juramentadas, escritura pública o sentencia judicial).

Registro civil de defunción.

Documento de identidad.

Declaración extrajuicio que certifique el tiempo mínimo de convivencia exigido por la ley.

Formulario de solicitud diligenciado.

Requisitos para hijos

Los menores de edad tienen reconocimiento directo.

• Entre 18 y 25 años deben aportar registro civil de nacimiento y certificado de estudios vigente.

• En caso de invalidez, se debe presentar certificación médica que demuestre que la condición se originó antes del fallecimiento.