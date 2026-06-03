Cuánto es el descuento del pasaporte por votar en 2026: Cálculo en pesos con el 10% aplicado

El pasado 31 de mayo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde todos los colombianos por participar en estos comicios recibieron un certificado que contiene su documento, nombre completo y la firma del jurado, el mismo que avala que la persona ejerció su derecho al voto.

Así mismo, dicho documento otorga a los ciudadanos una serie de beneficios que tienen la finalidad de incentivar la participación ciudadana durante los procesos democráticos.

De acuerdo con información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, estos alivios aplicarán únicamente para quienes voten y conserven su certificado electoral, el mismo que funcionará como soporte para acceder a prioridades al momento de realizar trámites públicos u obtener descuentos durante un periodo determinado.

Una de estas bonificaciones corresponde a una rebaja del 10% del costo al momento de expedir el pasaporte. Si no tiene claro de cuánto sería este descuento, aquí le explicaremos, así como hasta cuándo aplicará dicha rebaja.

¿Cuál es el descuento que se obtiene al momento de sacar el pasaporte tras presentar el certificado electoral?

Como lo establece la ley, este certificado dará un descuento del 10% al momento de expedir su pasaporte, bien sea renovarlo o sacarlo por primera vez.

“Rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez”, menciona el documento.

Por ello aquí le dejaremos el descuento que obtendrá al momento de realizar dicho trámite.

Descuentos en Bogotá:

Pasaporte ordinario - Valor inicial: $116.600 - Valor con descuento: $104.940

Pasaporte ejecutivo - Valor inicial: $256.400 - Valor con descuento: $230.760

En el resto del país:

Pasaporte ordinario - Valor inicial: $195.600 - Valor con descuento: $176.040

Pasaporte ejecutivo - Valor inicial: $335.400 - Valor con descuento: $301.860

¿Cuáles son los descuentos que ofrece el certificado electoral 2026?

De acuerdo a la Registraduría Nacional, estos son los descuentos que ofrece este documento en 2026:

Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.

en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior. Rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y de dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y de dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares. Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto. Un tratamiento similar tendrán en caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado.

y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto. Un tratamiento similar tendrán en caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado. Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula , según el artículo 1 de la Ley 815 de 2003, con la cual se agregan nuevos estímulos al sufragante.

, según el artículo 1 de la Ley 815 de 2003, con la cual se agregan nuevos estímulos al sufragante. Rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez.

que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez. Descuento del 10% del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar; por duplicados de la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en adelante y a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar.

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