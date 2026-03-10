Es una conexión con el campesinado: Alejandro Ocampo sobre fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Es una conexión con el campesinado: Alejandro Toro sobre fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Alejandro Ocampo, senador electo del Pacto Histórico, pasó por los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez Cristo para hablar sobre el anuncio de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

El candidato presidencial aseguró que la senadora indígena Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial, lo que ha generado controversia entre algunos políticos y ciudadanos, quienes dicen que no puede repetirse la historia que hubo con Francia Márquez.

Sin embargo, Ocampo afirmó que “es un nombramiento muy bonito, es una conexión con el campesinado, con la tierra, con los derechos humanos”.

Iván Cepeda y Aida Quilcué. Fotos: Colprensa y Getty Images.

“Nos conecta a nosotros con lo que somos los colombianos"

El senador electo en la lista del Pacto Histórico resaltó que Aida es una mujer que ha pasado por la violencia.

“Es una de las poblaciones que hoy más masacres vive en Colombia. Es una de las poblaciones que reivindica lo que es la conexión con la tierra, con lo agrario. Es una mujer que nos conecta a nosotros con lo que somos los colombianos, con nuestro pasado”, detalló.

Es por eso que enfatizó en que hoy en Colombia es importante reconstruir los lazos con nuestros orígenes, con nuestros antepasados.

“Es un mensaje con la tierra, es un mensaje con las víctimas, es un mensaje con todo lo que hemos olvidado en este país y que necesitamos reafirmar. Y me parece un mensaje muy bonito, no se trata de tener los mismos votos de un sector de compañeros indígenas, trata de un mensaje a la población, a nuestra historia”, agregó.

