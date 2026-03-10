Es una mujer sabia y alejada de las ambiciones: senador Ferney Silva sobre Aida Quilcué

Este martes, 10 de marzo, habló en los micrófonos de 6AMW, con Julio Sánchez Cristo, el senador del Pacto Histórico, Ferney Silva, para referirse a la decisión que tomó el candidato Iván Cepeda de anunciar a Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial.

“Para los caucanos es supremamente importante que una mujer como Aida, que lleva un mensaje muy poderoso no solamente a las comunidades indígenas, sino un mensaje de inclusión, es supremamente grande más allá de cualquier cálculo político porque la gente a veces hace el cálculo político de cuántos votos suma la vicepresidente o no, y creemos, nosotros, que es un mensaje muy poderoso a las comunidades indígenas de todo el país, pero también un mensaje poderoso a las bases sociales y populares de Colombia", aseguró en su primera intervención.

Una posibilidad para tener interrelación con otros grupos étnicos

Silva, por otro lado, aseguró que esta decisión que toma Iván Cepeda “es un mensaje para reafirmar, toda vez, que el suroccidente colombiano es una de las bases electorales más fuertes del petrismo”.

“Además, lleva un mensaje intrínseco que es un mensaje de inclusión. Y ese es un mensaje que no solamente llega a los sectores indígenas y a los sectores del suroccidente, sino que llega a la población en general. Que este es un Gobierno incluyente y que esa va a ser una posibilidad de tener una interrelación con otros grupos étnicos y otras organizaciones sociales”.

¿Había otras posibilidades de fórmula vicepresidencial?

Según Ferney Silva, sí había otras posibilidades y dentro de estas Quilcué no hacía parte.

“Nosotros esperábamos que se resolviera el tema en estos días, toda vez que la inscripción se hace hasta el 13 de marzo. Sabíamos que se venía, pero se habían barajado otras posibilidades, y no estaba entre esas posibilidades la de la senadora Aida, pero que no esté en las posibilidades de lo que se había conversado o se había planteado anteriormente no significa que no sea una decisión (buena), yo creo que es una decisión de una mujer muy valiente”, reveló.

Sobre Aida Quilcué

Para Silva, la senadora Aida Quilcué “es una mujer que ha venido a trabajar por los derechos humanos, es una mujer que establece diálogos para los temas de paz, que entiende muy bien el tema de violencia y sus orígenes y sus fuentes de violencia en el país. Es muy capaz, muy valiente y representa esa sociedad excluida de nuestro país. Es una mujer sabia, es una mujer no solamente capaz de afrontar decisiones complejas y difíciles, sino que es una mujer sabia que no solamente trata de resolver los problemas, sino que conoce el origen de los problemas y eso permite resolverlo de una manera más efectiva. Es una mujer tranquila, es una mujer alejada de las ambiciones, y eso la convierte en una muy buena posibilidad”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

