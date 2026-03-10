En un 9,3% crecieron las ventas de vivienda nueva en Santander

Les explicamos si se puede efectuar la venta de una vivienda que tenga una hipoteca.. Foto: Getty Images( Thot )

Bucaramanga

El mercado de vivienda nueva en Santander registró un comportamiento positivo durante 2025, al reportar un crecimiento del 9,3% en las ventas con relación al 2024, una señal, según el gremio, de recuperación y dinamismo en el sector de la construcción en el departamento.

Así lo reveló el más reciente informe del sector, en el que destacan un aumento en la demanda de inmuebles en la región.

De acuerdo con el reporte, este repunte refleja una reactivación progresiva del mercado inmobiliario, impulsada en parte por mejores condiciones de financiamiento y por el interés de los compradores en invertir en propiedad raíz como una alternativa de estabilidad económica.

Lea también: Santander tiene primer laboratorio digital de descarbonización

En medio de este panorama, expertos del sector señalan que el comportamiento del mercado también está asociado a cambios en el desarrollo urbano de Bucaramanga y su área metropolitana.

Karina Tatiana Reyes, gerente general de la Inmobiliaria Esteban Ríos en Bucaramanga, destacó que la región atraviesa un momento de transformación. Según explicó, en la capital santandereana el principal desafío es la escasez de suelo disponible, lo que ha llevado a impulsar modelos de renovación urbana con proyectos más verticales y eficientes.

“Estamos siendo testigos de una transformación profunda. En Bucaramanga el reto es la falta de suelo, lo que nos ha obligado a apostar por una renovación urbana inteligente y vertical”, señaló.

Podría interesarle: En Bucaramanga reactivan subsidio de transporte para poblaciones vulnerables. ¿Cómo acceder?

Añadió que el crecimiento urbano también se está reflejando en los municipios cercanos, donde se evidencia una expansión del desarrollo inmobiliario. “El área metropolitana está respondiendo con una expansión vibrante hacia Floridablanca, Piedecuesta y Girón, donde cada vez surgen más proyectos”, afirmó.

Optimismo en el sector inmobiliario de Santander: ven oportunidades de inversión en 2026

De cara a 2026, el panorama para el sector se percibe favorable. Desde el mercado inmobiliario aseguran que la estabilidad en las tasas de interés y el retorno de los compradores están generando condiciones propicias para nuevas inversiones.

“El comprador ha retornado y la estabilidad de las tasas de interés nos está dejando un escenario ideal para invertir. No solo estamos construyendo edificios, estamos viendo cómo el dinamismo de la región está creando centralidades en proyectos de alta valorización”, agregó Karina Reyes.

Otras noticias: En alerta roja en cinco ríos de Santander por aumento en sus niveles tras las lluvias

Desde el sector inmobiliario invitan a los ciudadanos a analizar el momento actual del mercado, al considerar que la propiedad raíz continúa consolidándose como una alternativa segura para proteger y hacer crecer el patrimonio.

Según el análisis del sector, el comportamiento positivo de las ventas y la expansión urbana en el área metropolitana de Bucaramanga podrían seguir impulsando el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda durante los próximos años.

Algunas cifras:

En Colombia se comercializaron 174.000 viviendas en 2025, lo que representó un incremento del 12,4% frente al 2024, según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

Por otra parte, respecto a los créditos de vivienda también reportan una cifra positiva. El valor de los créditos para vivienda usada creció 13,4% en el cuarto trimestre del año 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).