Santander tiene primer laboratorio digital de descarbonización

Bucaramanga

Varias entidades como la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Ecopetrol presentaron el primer laboratorio digital de descarbonización.

De acuerdo con sus impulsores, es un espacio único en Colombia diseñado para impulsar la innovación tecnológica y acelerar la transición energética en el país.

El laboratorio está ubicado en la calle 48 # 28-40, donde está ubicada la sede de Econova Santander.

“Es un hito para la innovación y la descarbonización en el país”, destacaron sus impulsores.

Hace unos meses, Ecopetrol y la Cámara de Comercio de Bucaramanga habían anunciado la construcción del primer laboratorio digital de innovación del país, enfocado en la creación de soluciones tecnológicas para contribuir con la descarbonización y la eficiencia energética de Colombia.

Informaban que sería un espacio de 110 metros cuadrados en el cual se invertirían $5.000 millones.

“Esta apuesta científica y tecnológica representa un gran avance para que el ecosistema de innovación del país promueva ideas para enfrentar la problemática mundial del cambio climático. El laboratorio tendrá capacidades digitales de última generación para desarrollar tecnologías que resuelvan retos en descarbonización y eficiencia energética”, señaló Pedro Nel Benjumea, director del Centro de Innovación y Tecnología - ICP.

“Bajo el liderazgo científico del ICP, la iniciativa se encargará de madurar y aplicar las soluciones tecnológicas que propongan los innovadores del país, para facilitar la descarbonización de las operaciones de la industria, apalancar la gestión eficiente de la energía eléctrica del país y contribuir a las metas de cero emisiones netas al 2050″, reseñaba Ecopetrol.

Funcionará bajo el modelo de living lab o laboratorio viviente, que ofrece a los usuarios un ambiente de experimentación para desarrollar las apuestas tecnológicas. Estará dotado de herramientas digitales para simulación y modelamiento de procesos, análisis de imágenes satelitales e instrumentación para medir gases de efecto invernadero en la atmósfera, entre otros.