Empas investiga de dónde sale el agua que brota en la Avenida Quebradaseca, en Bucaramanga

Desde hace varios días brota agua en la intersección de la carrera 19 con la Avenida Quebradaseca, en Bucaramanga.

Aunque inicialmente se pensó que podía tratarse de aguas residuales, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas) confirmó, que tras pruebas de laboratorio, se trata de agua limpia y ahora busca establecer de dónde proviene.

Empas tomó muestras del agua y las llevó a laboratorio. Tras varias inspecciones en el lugar, como excavaciones controladas e inspecciones técnicas en la planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR Río Frío.

Los resultados confirmaron que no se trata de aguas residuales, sino de agua limpia.

Sin embargo, el flujo constante sí está generando afectaciones en las estructuras del sistema de alcantarillado en esta zona de la ciudad, por lo que la empresa mantiene labores de contención y monitoreo técnico.

El gerente de la entidad, César Hernández, explicó que se ha hecho seguimiento permanente en el lugar mientras se busca identificar de dónde proviene el agua.

“Nuestro equipo técnico ha realizado monitoreos permanentes en la zona para garantizar la estabilidad de la infraestructura, que hace parte de una de las redes de alcantarillado más robustas que administra la empresa. Sin embargo, es urgente identificar lo más pronto posible de dónde proviene esta agua”, señaló.

Ante esta situación, Empas pidió apoyo a otras empresas de servicios públicos y a la Alcaldía de Bucaramanga para identificar de dónde proviene esta filtración.

Por su parte, la ingeniera Mayra Vega, funcionaria de la entidad, explicó que se han implementado diferentes acciones técnicas para evitar daños en el colector principal de la Avenida Quebradaseca.

“Hemos tenido que implementar medidas para garantizar la estabilidad de la infraestructura en este punto, ya que se trata de uno de los colectores más grandes que administra Empas. Por eso realizamos excavaciones controladas”, indicó.