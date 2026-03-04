Maestros de Santander reiteran que habrá paro durante tres días la próxima semana

El Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander confirmó la convocatoria a un paro departamental de 72 horas que se realizará los días 10, 11 y 12 de marzo de 2026.

La jornada de protesta fue convocada por la crisis que, según el sindicato, atraviesa el sistema de salud de los docentes y por el incumplimiento de acuerdos alcanzados en mesas de trabajo con las entidades responsables.

El presidente del sindicato, Eriberto Delgado Silva, aseguró que la movilización busca reclamar garantías en la atención médica del sector. “Es un paro de reclamación del derecho a la salud y, con ello, del derecho a la vida de todos los educadores”, afirmó.

Según el dirigente, el paro tiene varios objetivos, entre ellos:

La defensa de la Ley 91 de 1989 , que regula el sistema de prestaciones sociales del magisterio.

, que regula el sistema de prestaciones sociales del magisterio. El fortalecimiento del Fondo de Prestaciones del Magisterio.

La estabilización del modelo de salud de los docentes , con atención integral, libre elección de prestadores, oportunidad y calidad en los servicios.

, con atención integral, libre elección de prestadores, oportunidad y calidad en los servicios. La exigencia a Fiduprevisora para avanzar en la firma de contratos con los prestadores de servicios de salud.

Delgado señaló que la decisión se tomó porque no se ha logrado estabilizar el modelo de salud y no se han obtenido resultados en las mesas de trabajo, situación que llevó al sindicato a convocar el paro de 72 horas en el departamento.