Apagón por tormenta eléctrica afecta la producción del bocadillo en Santander

Los daños en una subestación de la Empresa Electrificadora de Santander, Essa le pasó factura a la producción de bocadillo en la provincia veleña.

Orlando Ariza, alcalde de Vélez reveló a Caracol Radio que esa población estuvo tres días sin el servicio de energía.

La mayor afectación fue para la industria del bocadillo, aseguró el mandatario local.

El alcalde de Vélez había expresado inquietud con relación al proceso de escrutinio de los votos depositados este domingo por cuenta de la irregularidad en el suministro.

La Empresa Electrificadora de Santander, Essa tuvo que adoptar un plan de contingencia que incluyó el envío de 52 plantas eléctricas y otros equipos remitidos desde Medellín para garantizar el suministro durante las elecciones legislativas.

Desde el jueves, antes de los comicios, hubo apagón en 16 municipios de Santander y de Boyacá. Este domingo, aún había sectores sin luz como en Los Guayabos donde se ubican algunas fábricas de bocadillo.