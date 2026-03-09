Capturan en Santander a alias ‘El Tío’ y ‘Ciro’, presuntos cabecillas del Clan del Golfo

Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de alias ‘El Tío’ o Alex y alias ‘Ciro’, señalados de ser presuntos cabecillas de la subestructura Clan del Golfo que delinque en la región del Magdalena Medio.

El procedimiento se realizó en la vereda La Gómez, zona rural del municipio de Sabana de Torres, donde labores de inteligencia militar permitieron ubicar a los dos hombres, quienes al parecer harían parte de la subestructura Edgar Madrid Benjumea.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego de fabricación artesanal, dos granadas de fragmentación, cinco cartuchos calibre 9 milímetros y varios teléfonos celulares.

Según las investigaciones, alias ‘El Tío’ o Alex sería el cabecilla de zona y llevaría aproximadamente dos años dentro de la organización. De acuerdo con su perfil delictivo, estaría encargado de coordinar extorsiones a comerciantes, ganaderos y otros sectores productivos, además de presuntamente ordenar homicidios selectivos en la región.

Por su parte, alias ‘Ciro’, quien llevaría cerca de un año en la estructura criminal, sería el segundo cabecilla de zona. Las autoridades señalan que también estaría vinculado a extorsiones contra gremios y sería el encargado de seleccionar a los sicarios para cometer homicidios.

Los capturados estarían relacionados con actividades delictivas principalmente en el sector de San José de los Chorros, en Rionegro, así como en zonas rurales y urbanas de Sabana de Torres.

Ambos fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente y deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.