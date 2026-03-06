Demolición de la Normal Superior de María abre paso a la Ciudadela Educativa 4.0 en Rionegro

Rionegro, Antioquia

Rionegro comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia educativa con el inicio de la demolición de la infraestructura de la Institución Educativa Normal Superior de María.

Este es un espacio emblemático que durante décadas fue escenario de formación de maestros y que ahora dará paso a la construcción de la Ciudadela Educativa 4.0.

El momento marca una transición significativa para una de las instituciones educativas más representativas del municipio.

Durante 153 años, la Normal Superior de María ha sido un referente en la formación pedagógica en Rionegro y el Oriente antioqueño.

La sede cuya demolición comenzó recientemente fue construida hace 57 años, convirtiéndose desde entonces en un lugar emblemático para la comunidad educativa. Para la comunidad educativa, el momento representa una mezcla de nostalgia y esperanza.

Testimonios y declaraciones

El rector de la institución, William Orozco Gómez, explicó que la demolición del edificio también implica despedir un espacio cargado de memoria para varias generaciones.

“Esta infraestructura no es solamente un espacio físico, también es el lugar donde simbólicamente se albergan las memorias de la vida normalista”, afirmó.

Según el rector, a lo largo de los años la institución se ha caracterizado por formar docentes comprometidos con la educación de niños, niñas y jóvenes en diferentes regiones del país, consolidando una tradición pedagógica que ha marcado la historia educativa de Rionegro.

“Despedir esta infraestructura despierta nostalgia, pero también nos dispone a abrir los brazos a un futuro esperanzador para la educación en el municipio”, agregó.

Acto simbólico por la demolición

Durante el acto simbólico también se rindió homenaje a la memoria del exrector Mariano Etuón, quien lideró la institución durante más de una década y dejó una huella importante en su proyecto educativo.

Orozco explicó que la comunidad educativa enfrenta un momento especial al despedir tanto la infraestructura histórica como a uno de los líderes más recordados de la institución.

“En las palabras que hemos escuchado hoy resuena constantemente el nombre de don Mariano Etuón. La comunidad enfrenta un momento de doble pérdida: despedir esta infraestructura y recordar a un rector que dedicó gran parte de su vida a fortalecer la escuela normal”, señaló.

María Fernanda Gutiérrez, maestra en formación y líder pedagógica de la Normal Superior de María, destacó el significado emocional que tiene el lugar para quienes han pasado por sus aulas.

“Es un momento de muchas emociones en el que despedimos un lugar donde en los ladrillos quedan historias de amores, de juegos, de esperanzas y de sueños”, expresó.

Gutiérrez, quien estudia en la institución desde el grado séptimo, el legado de la Normal se mantiene en las experiencias y aprendizajes que acompañan a quienes hicieron parte de la comunidad educativa.

Para muchos integrantes de la comunidad normalista, el nuevo proyecto educativo también representa la continuidad de un sueño impulsado por el exrector Mariano Etuón, quien promovía el fortalecimiento de la institución y su proyección hacia el futuro.

Mientras se desarrolla la demolición, las labores avanzan de manera progresiva con el retiro de cubiertas, vidrios, marcos, rejas y otros elementos estructurales que permiten preparar el terreno para la construcción del nuevo complejo educativo.

Proyecto Ciudadela Educativa 4.0

De forma paralela continúa avanzando el proyecto Ciudadela Educativa 4.0, que actualmente alcanza un 11 % de ejecución en su primera etapa.

En el lugar ya se adelantan trabajos de cimentación, instalación de vigas y levantamiento de columnas que harán parte de la base del nuevo conjunto educativo.

El proyecto contempla la construcción de 37 aulas y nuevos ambientes de aprendizaje, diseñados para responder a las dinámicas pedagógicas contemporáneas y al uso de tecnologías en la educación.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, destacó que el objetivo es consolidar un nodo educativo que articule distintos niveles de formación.

La nueva ciudadela permitirá integrar educación básica, secundaria, técnica y universitaria, con articulación con la Universidad Digital, fortaleciendo la formación docente y ampliando las oportunidades educativas en el municipio.

Aunque la demolición representa el cierre de un ciclo para una institución histórica, la comunidad educativa coincide en que el legado de la Normal continuará proyectándose en la nueva infraestructura, donde se espera seguir formando maestros y estudiantes para las próximas generaciones.