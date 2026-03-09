Apagones y falta de señal celular mantienen en alerta a los habitantes de Argelia

Argelia, Antioquia

Un panorama de incertidumbre han enfrentado los habitantes de Argelia durante el fin de semana y las primeras horas de este lunes debido a las persistentes fallas en el suministro de energía eléctrica y a la prolongada ausencia de señal de telefonía celular.

Las interrupciones del servicio eléctrico se han presentado de manera intermitente desde la noche del sábado, repitiéndose durante la jornada electoral, el domingo en la mañana y nuevamente este lunes.

En varios momentos del día, la energía ha regresado por breves periodos de cinco, diez o quince minutos para luego suspenderse nuevamente, generando inestabilidad en el suministro y preocupación entre los usuarios.

Esta situación ha impactado directamente la rutina de los hogares. Los constantes cambios en el flujo eléctrico han obligado a muchas familias a desconectar sus electrodomésticos como medida preventiva ante el temor de posibles daños ocasionados por los repetidos apagones y restablecimientos del servicio.

El comercio local también ha resentido las consecuencias. Establecimientos como tiendas, restaurantes y cafeterías han tenido dificultades para operar con normalidad debido a la dependencia que tienen de la energía eléctrica para la conservación de alimentos, el funcionamiento de equipos y la realización de pagos electrónicos.

La irregularidad del servicio ha generado retrasos en la atención y pérdidas económicas para quienes dependen de la actividad comercial diaria.

Problemas en la red telefónica

A la problemática se suma la falta de señal de telefonía celular, que ha dejado incomunicada a gran parte de la población.

Según lo reportado, la señal se perdió desde aproximadamente las 8:00 de la noche del domingo y hasta la tarde de este lunes no se había restablecido, completando cerca de 20 horas sin servicio.

En el municipio es habitual que, cuando se presenta un corte de energía, también desaparezca la señal móvil, lo que agrava el aislamiento temporal de la comunidad.

Habitantes del municipio también han señalado que, desde hace al menos dos semanas, las fallas en la cobertura celular se han vuelto frecuentes, especialmente durante las horas de la mañana.

De manera preliminar se ha mencionado que parte de los inconvenientes podrían estar relacionados con la antigüedad de los equipos que soportan el servicio.

Frente a los apagones registrados durante el fin de semana, la empresa Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que las interrupciones se habrían originado por condiciones atmosféricas adversas registradas recientemente en la zona.

La compañía indicó que actualmente se realizan maniobras técnicas para normalizar la transferencia de energía y lograr la estabilización del servicio en el municipio.

Autoridades locales y administración del municipio

Ante la inquietud de la comunidad, desde la administración municipal señalaron que ya se iniciaron gestiones para obtener información precisa sobre lo ocurrido.

Las autoridades locales solicitaron a la empresa prestadora del servicio eléctrico un informe detallado que permita establecer si las fallas corresponden a mantenimientos programados, problemas técnicos en la red u otro tipo de situaciones.

De acuerdo con lo indicado por la administración, una vez exista una respuesta oficial por parte de la empresa, esta será comunicada oportunamente a la comunidad.

La secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos, Sara Isabel Ramírez Roldán, explicó que por ahora la prioridad es recibir el reporte técnico que permita comprender las causas de las interrupciones antes de evaluar posibles acciones frente a la situación.

Mientras tanto, desde la Alcaldía también se tiene previsto enviar nuevamente un oficio a la empresa de telefonía Claro, con el fin de manifestar la inconformidad por las constantes fallas en la señal celular que vienen afectando a los usuarios del municipio.

La comunidad espera que las empresas responsables del servicio puedan esclarecer lo ocurrido y adoptar medidas que permitan garantizar la estabilidad tanto del suministro de energía como de la conectividad móvil, servicios que resultan esenciales para la vida diaria, la actividad económica y la comunicación en el territorio.