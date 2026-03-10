David González fue certero tras caída del América: “Fue un partido muy pobre, nos faltó competir”

El América de Cali sufrió una dura derrota 2-0 ante Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, un resultado que dejó autocrítica en el conjunto escarlata.

En rueda de prensa, el técnico David González reconoció que su equipo no logró competir al nivel esperado y que el rival fue superior durante gran parte del compromiso.

El entrenador señaló que el gol tempranero del Pasto condicionó el desarrollo del encuentro y generó ansiedad en sus jugadores.

“El gol tan temprano no tendría por qué condicionarnos, pero volvimos a entrar un poco en el desespero”, explicó González.

A pesar de la expulsión de un jugador del Pasto en el primer tiempo, América no logró aprovechar la superioridad numérica y terminó recibiendo un segundo golpe antes del descanso.

“Cuando viene la expulsión se creó esa esperanza de que podíamos ir hacia delante y empatar el partido, pero el segundo gol nos dio un golpe duro, nos dejó en knockout”.

Para el técnico escarlata, el equipo tuvo muchas dificultades para generar peligro y encontrar espacios ante un rival que defendió con orden incluso con diez hombres.

“Nos faltó llevarlos de un lado al otro y tratar de encontrar los espacios. En ningún momento tuvimos oportunidades para rematar de media distancia ni siquiera para levantar centros”.

González también reconoció que el conjunto nariñense se impuso en los duelos individuales, algo que marcó la diferencia en el desarrollo del juego.

“Pasto nos ganó en un porcentaje muy alto los duelos. Se notaba que ellos verdaderamente querían ganar cada balón y a nosotros nos costó competir”.

El entrenador también explicó que el equipo presentó una nómina con varios cambios, aunque evitó justificar la derrota únicamente por esa situación.

“No es un secreto que teníamos cinco de nuestros mejores hombres no iniciando. Pero si pongo ese once es porque confío en que puede competir igual que el habitual. Hoy simplemente no fue la ocasión”.

Por su parte, el jugador Jan Lucumí coincidió en que el equipo careció de claridad en el último tercio del campo, lo que impidió generar verdadero peligro en el arco rival.

“Nos faltó esa claridad y esa mesura para terminar las jugadas. Nos apresuramos mucho a la hora de finalizar”.

El técnico del América también admitió que el equipo terminó jugando como quiso el Deportivo Pasto, incluso cuando tenía la ventaja numérica en el campo.

“Con diez jugadores de Pasto el primer tiro a portería nuestro fue casi a los 70 minutos. Eso es increíble”.

Pese al golpe, González pidió no dramatizar la derrota y aseguró que el equipo deberá corregir errores rápidamente para retomar el camino en la liga.

“No hay que dramatizar la derrota. Hay que tomar los correctivos, sacar amor propio y recomponer el camino para los próximos partidos”.