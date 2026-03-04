¿Cuándo se cobra retroactivo pensional en Colombia? Así puede saber si tiene derecho a recibirlo

Obtener una pensión y garantizar una vejez digna en condiciones económicas estables es el sueño de miles de colombianos, a medida que se acercan a cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas (en el caso de Colpensiones) o el financiamiento de las mesadas (en los fondos privados).

En ese sentido, las personas que están ad portas de pensionarse, o quienes ya presentaron la solicitud, cuentan en Colombia con un beneficio particular, que les permite proteger sus ingresos.

¿Cómo funciona el retroactivo pensional?

El retroactivo pensional o la pensión retroactiva se define entonces como el derecho que tienen los colombianos para cobrar cada una de las mesadas que les corresponden, en casos en los que se presentan demoras en la asignación.

Según reseña la Notaría 19 de Bogotá, en ocasiones los fondos de pensión pueden obligar al usuario a esperar periodos prolongados debido a sus trámites internos. Esto produce que, en algunos casos, la fecha en la que se cumplen los requisitos sea diferente a la fecha de asignación, la cual puede producirse incluso años después.

En ese sentido, el retroactivo pensional permite que los beneficiarios de todos los tipos de pensiones (vejez, invalidez o supervivencia) puedan cobrar las mesadas que no les fueron reconocidas desde que se cumplieron los requisitos, sin importar la fecha en la que fue aprobada.

Cabe destacar que el retroactivo pensional puede prescribir, según el Código Sustantivo del Trabajo, a los 3 años cumplidos desde el momento en el que se cumple con los requisitos para pensionarse, excepto en casos especiales.

¿Cuándo se cobra el retroactivo pensional?

Dependiendo del tipo de pensión causada, los siguientes son los tiempos establecidos desde los que empieza a aplicar el retroactivo pensional, en caso de no ser reconocido el pago:

Pensión de vejez: desde la fecha en la que se cumplen los requisitos para estar pensionado.

desde la fecha en la que se cumplen los requisitos para estar pensionado. Pensión de invalidez: desde el pago de la última incapacidad o la fecha de invalidez, definida legalmente como la pérdida del 50 % de la capacidad laboral.

desde el pago de la última incapacidad o la fecha de invalidez, definida legalmente como la pérdida del 50 % de la capacidad laboral. Pensión de sobrevivientes: desde la fecha de defunción del pensionado o cotizante.

¿Cómo reclamar la pensión retroactiva?

Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, los siguientes son los pasos a seguir si desea reclamar el retroactivo pensional o pensión retroactiva:

​Completar y presentar el formulario de cada administradora de pensiones destinado al pago de las pensiones que no han sido pagadas. Esto debe incluir la copia del documento que contiene el reconocimiento de la pensión, la historia laboral y copia de su documento de identidad.​ Posteriormente, la administradora de pensiones puede tomarse un mes para estudiar la solicitud presentada.​ La administradora deberá expedir un documento donde se especifique si reconoce o no las pensiones adeudadas. En el caso de reconocer la retroactividad, debe ordenar el pago de las pensiones atrasadas y comunicar la decisión al solicitante.

Según el Ministerio, el ciudadano puede acudir ante un juez laboral en el caso en el que la solicitud sea negada para así solicitar el pago efectivo de las mesadas adeudadas.