¿Cuál es el candidato presidencial de ‘El Elefante’? Advirtió que le hará veeduría: “ese es mi rol”

Luis Carlos Rúa, conocido como el ‘Elefante’, es ingeniero colombiano que denunció durante años obras inconclusas y quien obtuvo la segunda mayor votación en la Alianza Verde con más de 119.000 votos, conversó con Dos Puntos acerca de lo que será su nuevo papel como senador de la República, pero también se refirió a las elecciones presidenciales.

“Yo venía haciendo denuncias en Pereira. Gracias a eso, el alcalde Juan Pablo Gallo no pudo terminar su mandato, pero mi vida terminó en el arraigo. Cuando iba al trabajo en la Alcaldía era un ambiente laboral muy pesado, fue muy incómodo para mí”, contó.

¿Con qué candidato a la presidencia de identifica?

“No me gusta ninguno. Voy a hacer veeduría gane quien gane, ese es mi rol”, indicó.

¿Cómo terminó en la lista del Partido Verde al Senado?

Mencionó que principalmente fue la ciudadanía. “La misma gente es la que ha venido pagando el proyecto, lo que había que buscar era un partido que tuviera lista abierta, no comulgo con las cerradas”.

Aclaró que fue el partido ASI el que lo avaló, no el Partido Verde.

Además, relató que no está de acuerdo con los partidos que han estado involucrado en las concesiones, por lo que desde un inicio descartó a La U, Conservador y liberal.

¿Cuál será su primer proyecto de ley en el Senado?

Explicó que será el proyecto de ley ‘Darío’, una normativa que, según mencionó, exigirá que haya tiempos y puntos claros para la reparación de vías públicas.

