“No quiero que nos volvamos camaleones políticos”: Valencia sobre posible vicepresidencia de Oviedo

Al termino de la reunión con Juan Daniel Oviedo, la candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que no está dispuesta a moverse de sus posiciones políticas e ideológicas para hacer un acuerdo sobre la Vicepresidencia.

Según dijo, no va a “volverse otra persona” con tal de consolidar una fórmula vicepresidencial con Oviedo.

“Ni yo pretendo que él se vuelva otra persona, ni yo me voy a volver otra persona. Eso no es creíble para la ciudadanía”, dijo.

Igualmente, señaló que todavía no hay una decisión: “Es un hombre maravilloso, pero la decisión de la Vicepresidencia es un asunto que tiene que tener muchas más cosas. Nosotros tenemos en este momento cinco o seis nombres que estamos evaluando”, dijo.

Y agregó: “Yo no quiero ni que Juan Daniel ni que yo nos volvamos camaleones políticos para engañar a la gente. La gente merece unos líderes que le puedan decir la verdad”.