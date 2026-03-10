Hable con elPrograma

10 mar 2026

“No quiero que nos volvamos camaleones políticos”: Valencia sobre posible vicepresidencia de Oviedo

La candidata de la Gran Consulta por Colombia aseguro que no está dispuesta a fingir sus posiciones políticas, para lograr un acuerdo con Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia. Foto: Colprensa. / Externos

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

Al termino de la reunión con Juan Daniel Oviedo, la candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que no está dispuesta a moverse de sus posiciones políticas e ideológicas para hacer un acuerdo sobre la Vicepresidencia.

Según dijo, no va a “volverse otra persona” con tal de consolidar una fórmula vicepresidencial con Oviedo.

“Ni yo pretendo que él se vuelva otra persona, ni yo me voy a volver otra persona. Eso no es creíble para la ciudadanía”, dijo.

Igualmente, señaló que todavía no hay una decisión: “Es un hombre maravilloso, pero la decisión de la Vicepresidencia es un asunto que tiene que tener muchas más cosas. Nosotros tenemos en este momento cinco o seis nombres que estamos evaluando”, dijo.

Y agregó: “Yo no quiero ni que Juan Daniel ni que yo nos volvamos camaleones políticos para engañar a la gente. La gente merece unos líderes que le puedan decir la verdad”.

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

