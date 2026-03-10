“No quiero que nos volvamos camaleones políticos”: Valencia sobre posible vicepresidencia de Oviedo
La candidata de la Gran Consulta por Colombia aseguro que no está dispuesta a fingir sus posiciones políticas, para lograr un acuerdo con Juan Daniel Oviedo.
Al termino de la reunión con Juan Daniel Oviedo, la candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que no está dispuesta a moverse de sus posiciones políticas e ideológicas para hacer un acuerdo sobre la Vicepresidencia.
Según dijo, no va a “volverse otra persona” con tal de consolidar una fórmula vicepresidencial con Oviedo.
“Ni yo pretendo que él se vuelva otra persona, ni yo me voy a volver otra persona. Eso no es creíble para la ciudadanía”, dijo.
Igualmente, señaló que todavía no hay una decisión: “Es un hombre maravilloso, pero la decisión de la Vicepresidencia es un asunto que tiene que tener muchas más cosas. Nosotros tenemos en este momento cinco o seis nombres que estamos evaluando”, dijo.
Y agregó: “Yo no quiero ni que Juan Daniel ni que yo nos volvamos camaleones políticos para engañar a la gente. La gente merece unos líderes que le puedan decir la verdad”.
Laura Daniela Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...