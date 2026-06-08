Embajador de Israel en la ONU exige disculpas a presidente Petro por consignas nazi, ¿qué pasó?

Danny Danon, representante diplomático israelí ante Naciones Unidas, reaccionó a una publicación del mandatario colombiano en la que dice “Heil Hitler”. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

Una vez más, Colombia e Israel chocan a nivel diplomático por una publicación del presidente Gustavo Petro en la red social X en la que escribió la frase “Heil Hitler” respondiendo a una columna de opinión publicada en el diario El Espectador.

Ante la publicación del mandatario colombiano, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, reaccionó criticando al presidente y calificando el uso de la frase como una “bajeza vergonzosa”.

“Presidente de Colombia, Gustavo Petro, incluso en al situación en la que se encuentra, hay líneas que no se cruzan. El uso de consignas nazis es una bajesa de la que no hay retorno”, dice la respuesta de Danon.

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El Embajador agregó “espero que logres recomponerte y disculparte antes del próximo miércoles, cuando se supone que debe dirigir el debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

El mandatario, de momento, no ha contestado al mensaje de Danon.

¿Petro dirigirá el debate del Consejo de Seguridad?

Sí. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidirá un debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mantenimiento de la paz en Oriente Medio el miercoles 10 de junio.

Esto fue confirmado por la representante permanente de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, durante una rueda de prensa para presentar las prioridades de su país durante la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, que tiene lugar este mes de junio.

La reunión ‘Avanzando soluciones políticas en el Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera’ está prevista para el próximo día 10.

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Colombia presidirá el Consejo de Seguridad

Zalabata explicó que la coordinación por parte de Colombia durante junio se concentrará en regresar “la diplomacia, la mediación y la prevención (...) al centro” y por ello la gestión girará entorno a tres aspectos:

“La construcción y el sostenimiento de la paz, bajo la certeza de que el diálogo es el único camino sostenible para la solución de los conflictos ”.

”. “Un enfoque que pone a las personas en el centro, reconociendo que el sistema económico imperante ha profundizado las desigualdades , las brechas dentro y entre los países y las formas históricas de exclusión, lo que alimenta escenarios de conflictos, desconfianza e inseguridad ”.

, las brechas dentro y entre los países y las formas históricas de exclusión, lo que alimenta escenarios de conflictos, ”. “El fortalecimiento del multilateralismo para responder de manera más efectiva a desafíos interconectados que exigen respuestas colectivas, coherentes y sostenidas”.

La representante del país ante la ONU indicó que Colombia aportará su experiencia sobre la construcción de paz para impulsar el acompañamiento de la comunidad internacional “en procesos de diálogo, implementación de acuerdos, justicia trancisional y reconciliación".