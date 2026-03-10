Consultas y elección de Congreso: ¿qué dice sobre el voto de los colombianos?

Después de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del 8 de marzo, continuamos con la alianza Hora20 y El País en Elecciones. En esta oportunidad, el análisis sobre los resultados, la composición de un nuevo congreso, las cargas ideológicas, el peso de la maquinaria, los que ganaron, los que se quemaron y la consolidación de corrientes políticas. Después, la mirada a unas consultas que impactarán en el tablero de la elección presidencial.

Lo que dicen los panelistas:

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga advirtió que muchos congresistas de maquinaria electos en partidos tradicionales le han hecho el juego al Gobierno, “lo que se viene es el reacomodo de fuerzas políticas regionales por no perder el poder porque acá hay dos bloques claros y la maquinaria está en el medio, la bisagra no son los independientes, son los transaccionalistas”, en medio de ese escenario dijo que el centro cada vez se desdibuja más.

Sobre lo que viene tras consultas, dijo que la fragmentación no es tan grave, “esto es petrismo y antipetrismo y se buscará quién podrá ganar en primera vuelta. Paloma, una candidata que es menos radical está ahí porque Abelardo se llevó la extrema”. De otro modo, recordó que hace cuatro años Paloma era extrema derecha para algunos, “hoy es moderada dentro de la narrativa electoral”.

Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, tras esta elección se conforman dos bloques claros, uno de izquierda y otro de derecha y el votante premió eso, “tras esos dos bloques que se conforman, viene una caída en liderazgos alternativos o votos de opinión. Está la política transaccional, que es la mayoría del congreso: U, Cambio Radical, pero en general menos que antes. La gobernabilidad va a depender más de acuerdos programáticos que del uno a uno”. En ese sentido, dijo que el voto de opinión además de ser libre, es volátil y cambia con facilidad “no es orgánico, estructurado y no vota siempre por el mismo, además, es delicado”.

Detalló que no se puede hacer cuentas alegres con votación de consultas, “la gente que votó por Oviedo lo hizo porque estaba frente a Paloma, pero no votarían por Paloma o por Oviedo en primera vuelta. Estas consultas fueron muy desordenadas y honestamente creo que las consultas se tienen que regular mucho mejor. El mecanismo es tóxico porque trastoca elecciones antes de primera vuelta”.

Andrés Caro, cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho y candidato a doctor en Derecho, detalló que el presidente Petro ganó al sacar un número importante de congresistas, un elemento que no era previsible hace un año que esto ocurriera. De otro modo, dijo que no se ven muchos senadores de calidad y eso va en detrimento de la democracia, “se necesitan partidos fuertes, pero también figuras con peso en la cola y salieron personas que hicieron trabajo impresionante”.

También comentó que se queman varias personas del voto de opinión, “a los votantes nos pusieron en la disyuntiva de escoger entre una cosa y otra, sin elegir lo que está en la mitad. Eso se nota con resultados del Pacto y Centro Democrático”.

De cara a las consultas, dijo que las del 8 de marzo fueron muy raras, “lo de Claudia era una autoconsulta, en la de Roy no se entendía qué iba a pasar, pero la sorpresa fue la Gran Consulta, que sacó más votos de lo que se pensaba. La votación de Paloma fue muy alta, más alta que la del Centro democrático. Esta consulta sirvió para crear un candidato y eso puede que no sea el propósito, pero funciona para algo que se pedía”.

Diana Saray, periodista, columnista y analista, recalcó que la maquinaria sigue a todo vapor en estas elecciones, “el voto de opinión es excepcional, pero el comportamiento de estas curules, sobre todo, en Cámara son los barones electorales los que eligen”, en ese sentido, comentó que la Cámara seguirá siendo lugar donde se negocian los votos, “no soy optimista sobre el voto programático, creo que el voto transaccional seguirá definiendo gestiones”. Planteó ejemplos como el de Richard Aguilar, que aunque se quemó, sacó 37 mil votos, “se quema por matemática electoral, pero tienen capacidad de comprar votos”. Por el lado de La Guajira dijo que lo que ocurre es vergonzoso e impune, “el caso de Carlos Trujillo, que nunca ha tenido cercanía en ese departamento y es el que más votos pone. También está el caso de Yesid Pulgar, hermano de Eduardo Pulgar demuestra que el clan Pulgar sigue mandando, Wadith Manzur y Ape Cuello reelecto por cuarta vez en Cesar y nadie lo toca”.

Remarcó que la consulta de ayer cambia el panorama y pone a una Paloma que no estaba en cálculos de derecha con posibilidades reales, “la votación de Paloma hace que se empiece a ver como una real posibilidad y si a esto se le suma Oviedo, la cosa es más interesante y se muestra perfil de centroderecha”.

Paca Zuleta, abogada, exviceministra y profesora en la Universidad de los Andes, comentó que existe una definición asociada a liderazgos individuales como el caso del Pacto y Centro Democrático, además, es donde hay listas cerradas, “es claro que hay posición, liderazgos individuales y poder de mando, pero todo lo demás es transaccional”. Manifestó que la gobernanza va a requerir de las transacciones y de debilitar partidos y hacer transacciones uno a uno, “y eso no es bueno para nada”. Sobre los resultados en la lista del Centro Democrático, dijo que si bien hay personas que la gente conoce, generó un hueco que personas claves como Paloma, Cabal y Paola Holguín no participaran”.