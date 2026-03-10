Ataque a vehículo del Ejército en Patía, Cauca, deja cuatro militares heridos

Un ataque con explosivos contra tropas del Ejército se registró este martes 10 de marzo en zona rural del municipio de Patía, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con información preliminar, hacia las 12:20 del mediodía se presentó un ataque mediante la modalidad de “área preparada con explosivos” contra un vehículo blindado de unidades militares del Batallón de Ingenieros (BITER) que realizaban operaciones en el sector.

Tras la activación del artefacto explosivo, cuatro militares resultaron heridos y uno más quedó aturdido. Los uniformados lesionados fueron identificados como Ferney Ramos Villalba, Miguel Ángel Gómez Monroy y Jorge Eliecer Chaparro, mientras que Germán Daza Domínguez resultó aturdido por la detonación.

Los soldados están siendo trasladados al Batallón de Ingenieros en el corregimiento El Estrecho, donde reciben atención médica.

Luego del ataque, las unidades militares mantienen contacto armado en la zona, mientras que tropas y autoridades de Patía, Piedra Sentada y Balboa activaron el plan defensa para reforzar la seguridad en el área.

Según información de inteligencia, en esta zona tiene injerencia el Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.