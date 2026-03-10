Así les fue a los ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Tirreno Adriático 2026

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) doblegó este martes por la mínima al mexicano Isaac Del Toro y al italiano Giulio Pellizzari (BORA) en el esprint final de la segunda etapa de la Tirreno Adriático que deja al mexicano como nuevo líder de la general.El final en alto de San Gimignano brindó un desenlace emocionante de esta segunda cita entre mares. Se quedaron tres contendientes tras casi cinco horas de lucha (4h 53m 23s) por la Toscana y el ataque final de Pellizzari, a 400 metros de la meta, provocó la volata que se llevó la experiencia de Van der Poel en lo que es su vuelta a lo más alto en la Tirreno Adriático tras cinco años.

La ‘Maglia Azzurra’ de este miércoles, sin embargo, estará en poder del mexicano de 22 años, que se la arrebató al local Filippo Ganna. Es líder de la general con 3 segundos respecto al propio Pellizzari, que a punto estuvo de dar la doble campanada. Esta segunda etapa de la Tirreno Adriático, tras una crono inicial en la que dominó el italiano Filippo Ganna (Ineos), ya sin el liderato, brindó un recorrido de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano con pendientes de más del 10% y el Val de Cicena como punto más exigente. Allí, tras una subida de 9.7 kilómetros con un 3.3% de pendiente, emergió el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) para coronar en primera posición y llevarse cinco puntos de bonificación para la ‘Maglia’ verde.

Lo hizo tras un esprint completamente español, perseguido por Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA).Junto a ellos dos, gallego y valenciano, ambos criados en la Fundación Contador, los italianos Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) y Alessandro Iacchi (Soulution Tech Nippo Rali) armaron la gran fuga del día. Hasta 4 minutos de ventaja llegaron a gozar en el inicio, poco a poco estrechándose el cerco hasta la muerte definitiva de las ilusiones de los cuatro. Superado el Val di Cecina con los cuatro escapados, a falta de 58 kilómetros a la meta, con el ascenso a las afueras de San Gimignano con el 15% de pendiente en el horizonte para coronar la etapa, empezó el pelotón a agruparse para encarar el clásico ‘sterrato’ final de esta zona toscana, parecido al de la Strade Bianche que conquistó el esloveno Tadej Pogacar el pasado sábado, que llegó a falta de poco más de 6 kilómetros.

Fue cayendo entre tanto el rédito de los escapados poco a poco, a merced de un grupo que en cuanto tocó la provincia de Siena, lugar en la que se suele decidir esta etapa, aceleró para apagar cualquier tipo de sorpresa. Dicho y hecho. A falta de poco menos de 39 kilómetros, la fuga quedó neutralizada. Entró en escena en los últimos kilómetros la lluvia. Algo de incertidumbre con poco menos de 15 a la meta, todavía con la subida final de San Gimignano y con Ganna empujando por la que hubiera sido su segunda victoria.

El exigente final acabó por dejarle sin liderato.Aparecieron entonces los caminos de tierra blanca, el ‘sterrato’. Unos 6 kilómetros al final y el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), el mexicano Isaac Del Toro (UAE) y el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) se erigieron como los protagonistas iniciales. El terreno, sin embargo, jugó una mala pasada a al estadounidense, al que le falló la rueda delantera y cayó. En la incertidumbre, Van der Poel y Del Toro, junto al italiano Giulio Pellizzari (BORA), se alejaron para disputar el gran final de etapa en solitario, ya fuera del ‘sterrato’ con poco más de un kilómetro por delante que deparó un desenlace ajustadísimo.

Pellizzari, sin nada que perder, miró atrás y se sintió fuerte, con el apoyo de los italianos en el pueblo, a pocos metros del gran final. Se envalentonó y lanzó el envite. Van der Poel y Del Toro, en un inicio algo sorprendidos, consiguieron reponerse para contraatacar, superándole en el último suspiro para finalizar la segunda gran jornada de esta cita.

Victoria para Van der Poel, liderato para Del Toro y jornada consagratoria para Pellizzari. La tercera etapa, de 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’Marsi, cuenta con una sucesión de suaves subidas y bajadas, incluyendo Todi y Le Marmore. El tramo final se prevé veloz, con una ligera subida durante los últimos 15 km hasta la recta final (aproximadamente un 3%). EFE